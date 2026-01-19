西螺媽祖迎春燈會燈籠彩繪評選 璀璨燈海喜迎新春照耀濁水溪畔將揭幕。（記者陳正芬攝）

記者陳正芬／雲林報導

邁入第七年的西螺媽祖迎春燈會，串聯濁水溪沿岸雲林西螺、二崙、崙背、莿桐、斗六與彰化二水、埤頭、溪州、竹塘等鄉鎮計近六十間中小學學童，以及學齡前親子彩繪共約五千顆彩繪燈籠參賽，將與數萬盞太平媽傳統鼓仔燈、各式糖果燈於延平老街、建興路、福興路等街道一同點亮西螺夜空，將吸引海內、外數百萬信眾與觀光客慕名前來觀賞。

燈籠評選聘任第五十九屆國軍文藝金像獎甫榮獲銀像獎，長期以太平媽信仰文化與心靈修養想法為創作主題的藝術家蘇慧棉；雲林文化藝術貢獻獎得主，擅以簡而大空間和明亮色調表現人與物之動態、氣韻、感情的高惠芬老師；雲林重要水墨暨水彩創作者，透過心領神會光與影對環境萬物施予的魔幻效果來創作的湯嘉明老師，以及擁有多年繪畫經驗萍風藝術學會榮譽理事長許阿巧老師擔任評審。

蘇慧棉分享評選過程，看見家長陪伴的筆觸、充滿童真的故事、想像，以及思考與情感的表達，同時蘊含孩子們想送出的祝福跟願望，當這些充滿手繪溫度的燈籠高掛在福興宮廟前時，點亮各種美好的憧憬，匯聚成照亮西螺夜空的溫暖燈海，感謝福興宮持續辦理這活動，讓藝術創作可以成為年輕孩子跟信仰、節慶與土地產生連結的方式。

高惠芬說，今年彩繪燈籠作品比往年都還要豐富，整體素質皆有向上提升，尤其國中組作品十分讓人驚艷，可見孩子們對比賽的喜愛與重視程度，感謝福興宮善盡社會責任，塑造相當溫馨節慶氣氛，也大大鼓舞對藝術創作有興趣的孩子們。

湯嘉明讚賞許多以「馬」主題的優秀作品，不論作品完整性故事、色彩運用、構圖不乏與年節及福興宮做結合，讓各年齡層的信眾共同為新的一年許下美好祝福。許阿巧則肯定廟方辦理迎春燈會帶動地方藝術文化發展，鼓勵親子共同創作，培養孩子對藝術的濃厚興趣、增進親子關係，還能看到精細、種類豐富多元作品，眾人都將這場燈會視為共同使命，充滿榮譽感地完善這場文化盛事，進而建立親密的地方認同。