西螺媽祖迎春燈會璀璨燈海 五千盞學子彩繪燈籠參展 - https://www.watchmedia01.com

（觀傳媒雲林新聞）【記者簡勇鵬／雲林報導】西螺福興宮前的媽祖迎春燈會，今年邁入第7年，由數萬盞太平媽傳統鼓仔燈、各式糖果燈和西螺周邊的5千盞學子彩繪燈籠將璀璨登場，亮麗燈海也將吸引各地民眾湧入觀賞。

西螺媽祖迎春燈會邁入第七個年頭，串聯西螺周邊60所中小學生和幼童，共近5000盞彩繪燈籠參賽展示。（圖／記者簡勇鵬攝）

西螺媽祖迎春燈會邁入第七個年頭，串聯雲林西螺、二崙、崙背、莿桐、斗六與彰化二水、埤頭、溪州、竹塘等鄉鎮合計近60間中小學學童，以及學齡前親子彩繪共近5000盞彩繪燈籠參賽，將與數萬盞太平媽傳統鼓仔燈、各式糖果燈於延平老街、建興路、福興路等街道一同點亮西螺的夜空。

今年的燈籠評選，特別續聘甫獲第59屆國軍文藝金像獎榮獲銀像獎的藝術家蘇慧棉、雲林文化藝術貢獻獎得主的高惠芬、水墨暨水彩創作的湯嘉明、以及擁有多年繪畫經驗的萍風藝術學會榮譽理事長許阿巧等4位老師擔任評審。

蘇慧棉指出，評選的過程中，看見家長陪伴的筆觸、充滿童真的故事、想像，以及思考與情感的表達，同時蘊含孩子們想送出的祝福跟願望；當這些充滿手繪溫度的燈籠高掛在福興宮廟前時，點亮各種美好的憧憬，匯聚成照亮西螺夜空的溫暖燈海，非常感謝福興宮持續辦理這項活動，讓藝術創作可以成為年輕孩子跟信仰、節慶與土地產生連結的方式。

今年的燈籠評選，特別續聘藝術家蘇慧棉、高惠芬、湯嘉明、以及萍風藝術學會榮譽理事長許阿巧等4位老師擔任評審。（圖／記者簡勇鵬攝）

高惠芬表示，今年的彩繪燈籠作品比起往年都還要豐富，整體素質皆有向上提升，尤其國中組的作品十分讓人驚艷，可見孩子們對於這個比賽的喜愛與重視程度，感謝福興宮善盡社會責任，塑造相當溫馨的節慶氣氛，也大大鼓舞對藝術創作有興趣的孩子們。

湯嘉明表示，今年是金馬迎春太平年，參賽作品不泛有許多以「馬」主題的優秀作品，不論是作品的完整性故事、色彩運用、構圖不乏與年節及福興宮做結合，讓各年齡層的信眾共同為新的一年許下美好的祝福。

許阿巧則表示，肯定西螺福興宮辦理迎春燈會帶動地方藝術文化發展的影響力，不僅鼓勵親子共同創作，培養孩子對藝術的濃厚興趣、增進親子關係，還能看到非常精細、種類豐富多元的作品，眾人都將這場燈會視為共同的使命，充滿榮譽感地完善這場文化盛事，進而建立親密的地方認同。