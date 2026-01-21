西螺福興宮助學金傳愛 嘉惠雲彰二百學子

螺陽迎太平獎助學金傳愛，西螺福興宮嘉惠雲彰兩縣二百位學子受惠。（記者陳正芬攝）

記者陳正芬／雲林報導

雲林縣西螺福興宮闡揚太平媽祖慈悲精神，廿一日發放太平媽獎助學金予濁水溪沿岸的彰化、雲林二縣，共八十所各級學校，總計約二百位學子受惠，自二○一八年設立獎助機制迄今，已援助數千位孩子在學雜費與求學過程中所需經費，西螺鎮長廖秋萍、東南中學校長黃佩芬、文昌國小教務主任程璟滋及兩校師長、獲獎學生出席授獎。

福興宮董事長楊文鐘說，福興宮是濁水溪兩岸的信仰中心，為發揚太平媽祖的慈愛精神，每學年都會委請「螺陽迎太平-遶境大會香」所經過十餘鄉鎮的國中、小教師協助提報名單，藉以提供獎助學金讓孩子們在媽祖的庇佑下平安成長。

廣告 廣告

鎮長廖秋萍也感謝福興宮持續頒發太平媽獎助學金的用心，減輕許多需要幫助的家庭經濟壓力，讓學子安心就學，期勉獲獎的孩子們更加勤奮努力、學業精進，持續發揚太平有愛的精神，將來學有所成，有能力時亦能反饋社會。

獲獎學生代表則分享這筆獎助學金可提供他們日常生活所需，可以購買文具、練習講義或禦寒衣物，承蒙福興宮給予的支持跟鼓勵，大家可以以此為動力更加精進學業、成就更好的自己。