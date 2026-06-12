西螺福興宮攜手台中福華送暖端午 端粽傳愛關懷弱勢

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▲台中福華攜手百年福興宮端午送暖物資捐贈，左起西螺福興宮董事長楊文鍾、西螺分局長吳誌權、台中福華飯店副總經理鄭鴻儒。（圖／台中福華大飯店提供）

【互傳媒／記者 林明佑／雲林 報導】端午佳節將至，粽香不僅傳遞團圓滋味，更承載著關懷與分享的溫暖力量。擁有三百餘年歷史的西螺福興宮秉持太平媽慈悲濟世精神，攜手台中福華大飯店共同舉辦端午公益送暖活動，今(6月12日)捐贈愛心粽及關懷物資，將節慶祝福送往弱勢家庭與需要關懷的族群手中，陪伴大家溫暖歡度端午佳節。

▲台中福華愛心粽及關懷禮盒，陪伴弱勢家庭與孤老長者溫暖過節。（圖／台中福華大飯店提供）

捐贈儀式於西螺福興宮舉行，由西螺福興宮董事長楊文鐘、台中福華大飯店副總經理鄭鴻儒及西螺分局分局長吳誌權共同見證。此次捐贈物資包含愛心粽、滴雞精、雪蛤燕窩飲及堅果花椒醬等多項關懷物資，希望藉由實際行動，將社會溫暖送進地方每個角落。

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西螺福興宮董事長楊文鐘表示，福興宮長期秉持太平媽護佑眾生、關懷社會的精神，希望透過端午公益活動，將信仰的力量轉化為實際關懷，讓更多有需要的人感受到社會的溫暖與支持。

台中福華大飯店副總經理鄭鴻儒表示：「台中福華大飯店愛心社多年來持續推動公益服務，結合同仁力量投入關懷行動並落實於日常。今與西螺福興宮攜手推動公益送暖，不僅是一份節慶祝福，更是企業實踐社會責任的重要展現。希望透過端午節的祝福，傳遞關懷、互助與共好的力量，讓善的循環持續擴散。」

西螺分局分局長吳誌權表示，感謝地方信仰團體與企業共同投入公益行動，透過公私協力的方式關懷弱勢族群，展現社會溫暖與正向力量，也讓端午佳節更具意義。

此次活動結合地方信仰、企業資源與公益關懷，不僅是一場物資捐贈，更是愛與善意的傳遞。未來，西螺福興宮與台中福華大飯店也將持續攜手投入公益，以實際行動回饋社會，讓太平媽慈悲濟世精神持續發揚，打造更有溫度的幸福社會。