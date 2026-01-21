西螺福興宮發放太平媽獎助學金 嘉惠雲彰200位學子

承傳太平有愛：西螺福興宮嘉惠雲彰兩縣兩百位學子。(記者劉春生攝)

西螺福興宮今天發放太平媽獎助學金給予彰化、雲林兩縣共八十所各級學校，總計約兩百位學子受惠，自二零一八年設立獎助機制迄今已援助數千位孩子在學雜費與求學過程中所需經費，西螺鎮長廖秋萍、東南中學校長黃佩芬、文昌國小教務主任程璟滋暨兩校師長、獲獎學生均出席代表授獎。

福興宮董事長楊文鐘表示：福興宮是濁水溪兩岸的信仰中心，為發揚太平媽祖的慈愛精神，每學年都會委請「螺陽迎太平-遶境大會香」所經十餘鄉鎮鄉鎮的國中、小教師協助提報名單，提供獎助學金讓孩子們在媽祖的庇佑下平安成長。西螺鎮長廖秋萍說，感謝福興宮持續頒發太平媽獎助學金，減輕許多需要幫助的家庭壓力，讓學子安心就學，期勉獲獎的孩子們更加勤奮努力、學業精進，同時持續發揚太平有愛的精神。

獲獎的學生代表則分享這筆獎助學金可以提供他們日常生活所需，可以購買文具、練習講義或禦寒衣物，承蒙福興宮給予的支持跟鼓勵，希望大家可以以此為動力更加精進學業、成就更好的自己。