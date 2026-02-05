西螺福興宮號召企業寒冬送暖 年前結合螺警守護弱勢過好年

【互傳媒／記者廖承恩／雲林報導】西螺福興宮於農曆年前結合雲林縣警察局西螺分局，發起「寒冬送暖」關懷行動，號召多家在地企業與民間團體響應，由基層員警深入社區，將百餘份生活物資親送至弱勢家庭與獨居長者家中，結合宗教、警政與企業力量，在歲末寒冬為社會邊緣角落注入實質而溫暖的守護。

西螺福興宮結合西螺警與企業，年前發送關懷物資，溫暖弱勢家庭。(記者廖承恩翻攝)

西螺福興宮長年投入公益慈善，秉持「太平有愛」精神，每逢歲末即主動整合社會資源，關懷弱勢族群生活所需。今年再度與西螺分局共同主辦送暖行動，除延續既有關懷模式，也進一步擴大企業參與能量，讓善意不只停留在捐助，更能精準送達真正需要幫助的對象。

此次活動獲得瑞春醬油公司、環陞貨運公司、西螺鎮農會、晶品農產公司、漢光農業生技公司、活點食品有限公司等在地企業與團體熱情響應，充分展現在地產業回饋鄉里的社會責任。各單位主動提供物資與資源，與廟方、警方攜手構築一張更綿密的關懷網絡，讓善的力量在地方深耕。

多家在地企業與團體響應，瑞春醬油、西螺農會等共送暖心物資。(記者廖承恩翻攝)

本次關懷物資內容多元且實用，包括西螺鎮農會嚴選優質稻米、百年老牌瑞春醬油、「濁水溪守護神」限定版乖乖，以及拉麵、麥片等日用乾糧與調味品，另搭配新鮮蔬果及在地農特產品，總計超過百份。每一份物資都承載著社會大眾的善念，也象徵太平媽慈悲為懷、庇佑眾生的精神持續流轉。

活動當日，西螺分局副分局長陳智仁與各贊助單位代表一同出席，並於福興宮向神明稟告物資捐贈與發送事宜，場面莊嚴而溫馨。警方指出，基層員警長期在巡邏、訪查勤務中，第一線掌握轄內弱勢家庭與獨居長者需求，透過結合宗教與民間資源，能更有效將關懷化為實際行動。

掌握弱勢與獨居需求，結合宗教與民間資源送暖實際落地。(記者廖承恩翻攝)

西螺福興宮董事長楊文鐘表示，歲末送暖不只是一次性的物資發放，而是一份持續累積的社會責任。福興宮將持續結合警方與企業力量，拋磚引玉凝聚更多善心，讓弱勢家庭、社區邊緣戶及需要幫助的鄉親，都能在新年前感受到被記得、被照顧，安心迎新年、平安過好年。