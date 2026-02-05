▲西螺福興宮號召眾企業響應，年前攜手螺警關懷弱勢家庭。(記者劉春生攝)

【記者 劉峻文／雲林 報導】西螺福興宮長年興辦公益慈善，每年農曆年前為發揚太平有愛之精神，與雲林縣警察局西螺分局共同主辦，邀集瑞春醬油公司、環陞貨運公司、西螺鎮農會、晶品農產公司、漢光農業生技公司、活點食品有限公司等在地企業、民間團體提供「寒冬送暖」關懷弱勢家庭及獨居老人活動，將社會大眾發心捐獻的愛心物資發送給需要幫助的鄉親朋友。

此次的關懷物資有西螺鎮農會嚴選稻米、西螺百年老牌瑞春醬油、濁水溪守護神加持限定版乖乖、拉麵、麥片等日用乾糧、調料，還有享譽全國的新鮮蔬果與在地農特產，逾百份的暖心物資，讓太平媽慈悲為懷的愛心持續善的循環，將這份溫暖心意送抵每個社會角落。

廣告 廣告

雲林縣警察局西螺分局陳智仁副分局長與各贊助單位代表均受邀出席，一同稟告物資捐獻與發送事宜。西螺福興宮董事長楊文鐘表示：每年的歲末寒冬送暖，均由西螺分局的基層員警在平時的巡邏、訪查勤務中記錄下地區弱勢家庭，再由廟方統合愛心物資，期望拋磚引玉，讓弱勢團體、社區邊緣戶與需要幫忙的鄉親可以平安過個好年。