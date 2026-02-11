西螺福興宮送神封籤謝太平 傳統年俗凝聚信仰力量

【互傳媒／記者廖承恩／雲林報導】農曆12月24日，西螺福興宮依古禮舉行「送神封籤謝太平」儀式，今(11)日由董事長楊文鐘與西螺鎮長廖秋萍帶領紳董、值年頭家爐主及善信，敬備鮮花、素果、珍饈及財帛之禮，祈求天上聖母與乙巳年值年太歲保佑眾人平安。莊嚴儀式象徵感恩舊歲神恩，迎接新春祈福降祥。

西螺福興宮送神封籤儀式莊嚴，信眾虔誠祈福新春平安。(記者廖承恩翻攝)

傳統年俗，西螺福興宮遵循古禮舉行送神封籤儀式。董事長楊文鐘與西螺鎮長廖秋萍親自率領紳董、值年頭家爐主及信眾參與，現場擺設鮮花、素果、珍饈及財帛等供品。誦經團先行稟疏，向天上聖母及眾神佛菩薩表達感恩與祈福，儀式莊嚴肅穆，充滿傳統文化氛圍。

送神過程中，需鳴鐘擂鼓三十六響，象徵恭請眾神返回天庭述職，並進行送神封聖籤、謝太歲及收筊等步驟。整個流程井然有序，信眾虔誠參與，每一個動作都傳達對神明的敬意與感謝，也象徵舊歲所有吉凶禍福都已述明，迎接新春新的開始。

董事長楊文鐘與鎮長廖秋萍率紳董信眾，親臨福興宮送神儀式現場。(記者廖承恩翻攝)

福興宮董事長楊文鐘指出，送神日象徵年度總結與新春展望，是表達對神明感恩的重要時刻。「我們藉此向天上聖母及乙巳年值年太歲吳遂星君致謝，祈求新歲賜福降祥，諸事平安順遂。」他也提醒信眾，新春接神開籤將於正月初四子時進行，信眾可前來參拜祈福。

西螺福興宮歷年送神儀式皆維持古法，象徵宗教文化的傳承與地方信仰凝聚力。透過送神封籤活動，信眾不僅表達感恩，也反思過去一年收穫與不足，祈求來年吉祥如意。董事長楊文鐘強調，宗教儀式不僅是信仰表達，更是社區情感連結的重要時刻。

送神封籤謝太平儀式不僅承載民間年俗，也象徵福興宮將信仰轉化為守護社區、祈福地方的力量。信眾表示，參與儀式感受到神恩與社會關懷，讓傳統年節不只是習俗，更是生活中溫暖與希望的寄託。未來福興宮將持續舉辦各項宗教與公益活動，將信仰精神延伸至社會每一個角落。