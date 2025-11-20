西螺警分局強化義警戰力 常年訓練提升社區防衛韌性

訓練當天也進行優秀義警表揚，以肯定義警長期投入社區安全工作的付出。（圖／記者蘇榮泉翻攝）

（觀傳媒雲嘉南新聞）【記者蘇榮泉／雲林報導】雲林縣西螺警分局日前於分局四樓禮堂辦理「義勇警察常年訓練」，透過系統化課程強化義警協勤能力，並提升社區在面對災害與突發事件時的防衛韌性。本次訓練結合講授與演練，期望強化義警在協助治安、防災等任務上的專業度，也凝聚團隊向心力。

此次課程特別邀請保安科股長劉茂霖等專業講師授課，內容涵蓋初級救護與自救、全社會防衛韌性宣導、全民國防、防空避難演練與警察應用技術等多項實務主題。警方表示，希望義警成員在面對危急狀況時具備基本救護與應變能力，並在協勤任務中提升實際可運作的效能。課程除知識傳授外，更強調實務操作與團隊合作，使義警能在平時巡守與協勤任務中與警方密切配合。

訓練當天也進行優秀義警表揚，以肯定義警長期投入社區安全工作的付出。獲獎人員包含西螺分隊程河盛等9名成員；團體績效部分則由和心小隊奪得第一名，第二名為西螺分隊，第三名為永定小隊，分局頒發公仔獎座以資鼓勵。

西螺警分局表示，藉由常年訓練，不僅可提升義警隊伍的廉正、專業與服務效能，更深化警民合作，強化社區治安與防災能力，打造更安全、宜居的生活環境。分局未來也將持續推動治安、防災及社區守望等相關工作，結合民力建構更穩固的安全防線。

分局長閻百川指出，警力有限、民力無窮，透過訓練讓義警力量更深入社區，發揮守望相助精神，共同防制毒品、詐欺與竊盜等各類刑案，攜手維護地方治安，守護民眾安全。

