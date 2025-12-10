西螺警分局表揚義勇子女 獎學金肯定學業與家庭付出

【互傳媒／記者廖承恩／雲林報導】西螺警分局於今(10)日召開主管會報，公開表揚113學年度學業優異的義警及民防人員子女，共2名學生獲獎，涵蓋大學與高中階段。分局長閻百川頒獎，感謝義勇人員長期協助巡邏、交通疏導及社區安全維護，也肯定子女努力成果，象徵家庭與社會攜手培育下一代，並鼓勵更多義勇人員家庭持續投入社區服務。

分局長閻百川親自頒發獎狀與獎學金，現場氣氛溫馨隆重。獲獎學生代表由西螺民防廖基宏出席接受公開表揚，涵蓋大學及高中不同學階段，展現義勇人員家庭對孩子教育的重視與支持。

閻百川指出，義勇人員平時積極協助警方執行巡邏、交通疏導及社區安全維護，是地方治安穩定的核心力量。這份努力背後，是家庭默默的付出與支持。他說：「孩子的學業成就，正是義勇人員持續奉獻的延伸，也是社會正向力量的象徵。」

家長代表廖基宏表示，孩子能獲得此項肯定，是對家庭努力的最好回饋，也象徵社會對義勇人員付出的肯定。他提到，未來將持續引導孩子努力學習，將所學回饋社會，並以實際行動支持社區安全與公益服務。

分局也透過活動現場的拍照與紀錄，留下寶貴回憶，讓義勇人員及其子女感受榮譽的光芒。公開表揚的形式，不僅彰顯個人成就，更強化家庭、社區與警方間的情感連結，讓社會各界看見這股無形卻重要的力量。