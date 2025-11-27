西螺警新廳舍啟用 鍾慶科技捐28台電視助基層士氣

【互傳媒／記者廖承恩／雲林報導】西螺警分局新建廳舍正式啟用，雲林在地企業鍾慶科技開發股份有限公司董事長鍾武宗慷慨捐贈 28 台電視及影音設備，全面提升辦公環境與教育訓練品質。分局長閻百川於聯合勤教活動中頒發感謝狀，表達全體同仁謝意。鍾董事長並代表西螺警友會頒發績效獎勵金，肯定員警在治安維護、交通管理及為民服務的努力，展現企業與警方攜手守護社區的承諾與力量。

鍾董事長並代表西螺警友會頒發績效獎勵金。(記者廖承恩翻攝)

鍾武宗董事長長期支持警政工作，身兼西螺警友辦事處顧問團顧問，這次與辦事處廖丁川主任一同參加聯合勤教，親自頒發慰勉金給各單位代表，並向員警致上「辛苦了！」的問候。他強調，警察工作辛勞且責任重大，願成為基層同仁堅實後盾，支持他們在守護治安與服務民眾上的每一分努力。

此次捐贈的 28 台電視及影音設備將分配至分局及各派出所，強化辦公與教育訓練硬體。閻百川分局長指出，這些資源不僅改善辦公環境，更象徵社會對警察工作的肯定與支持，提升基層士氣，也讓員警在更優質環境下專注履行勤務、提升專業能力。

分局長閻百川於聯合勤教活動中頒發感謝狀，表達全體同仁謝意。(記者廖承恩翻攝)

活動現場氣氛溫馨而有力量，鍾董事長微笑逐一向員警致意，鼓勵同仁持續投入治安與民眾服務工作。員警們對企業家的關懷與肯定深表感動，表示這份溫暖力量不僅慰勞了辛勞，也增添每日勤務的動力與信心。

閻百川表示，西螺警友辦事處、顧問團及地方企業長期關注分局運作與員警福祉，捐贈與鼓勵均是基層同仁持續努力的推動力。他強調，未來將善用社會各界資源，提升勤務效率與教育訓練品質，確保警察能在最專業、最安全的環境下工作。

鍾武宗董事長慷慨捐贈 28 台電視及影音設備。(記者廖承恩翻攝)

西螺警分局表示，新廳舍啟用與企業捐助展現警民合作成果，也彰顯政府、企業與社區共同守護安全的決心。未來，分局將秉持專業與熱忱，持續打造友善、安心的生活環境，讓地方治安穩定、社區幸福感與安全感同步提升，真正落實警民攜手共建家園的理念。