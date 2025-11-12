西螺農會 全天24小時收購稻穀

西螺鎮農會稻穀烘乾廠因應鳳凰颱風來襲，啟動24小時不斷電收購稻穀。（周麗蘭攝）

二期稻作剛成熟卻遇上鳳凰颱風來襲，西螺鎮農會自9日啟動「24小時不斷電」收購稻穀作業，稻農們徹夜排隊等割稻機，甚至凌晨3點還有稻穀車在運輸。西螺鎮農會總幹事廖錦富表示，3天來收購的稻穀量約占全鎮三分之一產量。

雲林縣長張麗善12日到西螺鎮農會稻穀乾燥廠視察，廖錦富陪同說明，現場2輛稻穀車正準備卸貨。該批稻穀雖已成熟，因天氣陰溼，榖粒溼度高達31％，青農強調「這一批品質很好」。

廖錦富指出，目前尚未進入全面採收期，農會其實並不鼓勵農民搶收，因搶割的稻穀溼度高、青粒（未完全成熟）多，烘乾後損耗高。正常而言，100公斤溼稻穀烘乾後約剩70公斤，但搶收的稻穀烘乾後，僅剩約60公斤，這些成本都是農會要吸收。

他坦言，農民也十分糾結，提早收割的話，青粒多、收益差，但若被颱風吹走，恐更血本無歸。農會為了讓農民睡得安心，3天前啟動24小時不斷電收購機制，讓稻農隨割隨繳，全力協助稻農。

農會碾米廠主任廖宗義表示，這3天農會的三處烘乾廠都24小時敞開大門，雖然還不到熱門收割期，但仍總計收到約2000公噸稻穀，大約是全鎮的三分之一收割量；凌晨3、4點仍有運穀車抵達，有可能是半夜才輪到有割稻機可用，也可能是凌晨就下田收割。

2017年颱風來襲時，曾有稻農因成熟的稻田無法收割而想不開，西螺農會當年首次實施24小時收購作業，今年是第二度實施。

廖宗義說，最近收到的稻穀溼度偏高，水分占28％、29％，正常溼度僅約26％、27％。

張麗善感謝西螺農會不眠不休和農民站在一起，減少農民擔憂，她隨後還視察地瓜葉收成，立委張嘉郡也陪同視察一處溫室空心菜，慰問農民搶收的辛勞。