西螺鎮立圖書館強勢回歸！ 歷經半年補強重生 今11日以更安全姿態迎接讀者

【互傳媒／記者廖承恩／雲林報導】西螺鎮立圖書館歷經半年耐震補強工程全面升級，將於 今( 11 )日重新開館，以更安全、舒適的閱讀環境重返鎮民懷抱。施工期間讀者漫長等待，如今圖書館安全係數補強回歸，象徵地方文化能量再度被點亮，也宣示西螺閱讀服務不中斷、文化深耕不止步。

西螺鎮立圖書館完成歷時半年的耐震補強工程，以安全升級、環境優化的姿態迎接讀者回流。施工期間民眾耐心支持，使圖書館得以順利升級再出發，象徵鎮內閱讀推廣與公共文化服務正式邁入新階段。

圖書館長廖雅娟表示，為強化使用安全並提升閱讀品質，西螺鎮立圖書館今年啟動耐震補強和防水工程，自年初進場施工以來，針對結構安全、建築物穩定性、公共動線等多項環節進行全面強化。工程團隊在不影響周邊民眾生活的前提下，分階段完成牆體補強、支撐系統加固、抗震性能提升等作業，使館舍在地震頻仍的環境下更具保護力。

整修期間，許多民眾關心工程進度、詢問館舍何時重新開放，顯示圖書館已成為西螺居民日常生活的一部分。圖書館人員表示，讀者的體諒、鼓勵與持續使用線上服務，成為團隊在工程階段最重要的支持。如今圖書館正式完工，象徵地方文化中心再度點燈，不僅恢復紙本借閱、提供自修空間，也將持續承擔文化推廣重責，讓書香重新在鎮內流動。

本次重新開館，圖書館除硬體升級外，也推出多項服務亮點，包括館藏重新調整分類、更完善的兒童閱讀角、無障礙空間優化、閱讀指引標示更新等。尤其針對親子族群與學生需求，館方增設低矮書架、柔光閱讀燈區與靜音座位，使孩子能安心閱讀、家長使用更便利。

館長廖雅娟指出，西螺鎮立圖書館長期致力於推動全民閱讀，從學童到長者都有不同的閱讀服務與活動。圖書館不只是存放書籍的地方，更承載居民的記憶、生活與成長，因此提升環境安全是不可忽視的責任。這次補強工程不僅保障民眾使用安全，也讓圖書館有機會重整空間配置、提升軟硬體品質，將閱讀推廣帶入下一階段。館方期待民眾再次踏進館舍時，能感受到「原來圖書館可以更好」。

西螺鎮立圖書館今天不僅恢復借閱服務，也推出限定活動歡迎讀者回家。館方誠摯邀請民眾共同見證這座鎮內重要文化場域的重生，讓書香再度在西螺飄散。廖雅娟表示：「我們準備好了，只等讀者回來。」並期盼民眾一如往常給予支持，讓圖書館繼續成為生活中最溫暖的心靈角落。