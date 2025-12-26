西螺鎮立圖書館28日播放動畫《萌牛費迪南》

【互傳媒／記者廖承恩／雲林報導】西螺鎮立圖書館公布12月份電影欣賞活動，將於明(28)日上午10時至12時，在館內1樓兒童室播放深受親子喜愛的動畫電影《萌牛費迪南》，邀請鄉親大小朋友一同進館觀影，在輕鬆溫馨的氛圍中度過充實又愉快的假日時光。

圖書館館長廖雅娟表示，電影欣賞活動為館方定期推動的閱讀延伸與親子共學措施之一，透過精選適合闔家觀賞的優質影片，引導孩子培養欣賞影像敘事的能力，也讓家長能在陪伴中共享學習與休閒的樂趣，進一步提升公共圖書館的文化服務功能。

本次放映的《萌牛費迪南》片長109分鐘，由《冰原歷險記》、《里約大冒險》導演卡洛斯・沙丹哈執導，並邀請世界摔角冠軍約翰・西南及艾美獎得主凱特・麥金儂等多位知名影視人物擔任配音，角色鮮明、情節生動，是一部兼具娛樂性與教育意涵的動畫作品。

影片描述外表高大強壯、卻內心溫柔善良的公牛費迪南，因外型而屢遭誤解，甚至被迫離開家鄉，踏上不屬於自己的人生道路。面對成為鬥牛明星的壓力與命運安排，費迪南鼓起勇氣反抗，並與一群性格各異的夥伴攜手合作，展開一場充滿笑聲與感動的返家冒險，展現勇敢做自己、不隨波逐流的精神。

廖雅娟指出，《萌牛費迪南》改編自經典暢銷童書，透過幽默溫馨的故事，傳遞尊重差異、正向思考與自我認同的重要價值，十分適合親子共同觀賞。西螺鎮立圖書館誠摯邀請大小朋友踴躍參加，一起感受最「萌」也最動人的電影時光。