西螺鎮長綠扎根深 藍低調備戰

西螺鎮長廖秋萍（左）、西螺鎮代會副主席廖秀娟（右）。（本報資料照片）

雲林縣西螺鎮政治光譜綠稍大於藍，27年來均由民進黨執政，現任鎮長廖秋萍是立委劉建國子弟兵，以執政優勢力拚連任。但本屆縣長選舉，張麗善在西螺鎮得票率50.06％小贏劉建國，泛藍陣營則有曾擔任張麗善立委任內特別助理的民政處長蕭德恕，以及西螺鎮民代表會副主席廖秀娟被點名，但2人均未公開表態。

廖秋萍曾連任2屆雲林縣第4選區縣議員，並拿下該區最高票，其父廖丁賜曾任民進黨雲林縣黨部主委，基層實力穩固，加上現任執政優勢，廖秋萍尋求連任被認為游刃有餘。

本屆代表國民黨參選鎮長失利的鎮代會前主席鍾任明，傳出今年有意轉戰參選縣議員，目前泛藍陣營雖無人正式表態參選下屆鎮長，但據了解，蕭德恕已在備戰。

蕭德恕曾任4屆鎮民代表，並擔任2屆鎮代會副主席，亦曾擔任張麗善立委任內的特別助理，對西螺鎮政相當熟稔，參選鎮長一直在其生涯規畫中，113年獲張麗善拔擢擔任民政處長後，展現調和鼎鼐能力，也更廣結善緣。

蕭德恕目前雖尚未對外公開參選意願，但有支持者積極勸進，據了解，蕭本人並不排斥，若泛藍無強烈參選意願的人選，應可隨時披藍袍上場應戰。

被視為泛藍的無黨籍西螺鎮代會副主席廖秀娟，長期熱心服務且服務範圍不局限於選區而已，頗獲地方好評，基層實力雄厚。她的胞兄廖錦富為西螺鎮農會總幹事，帶領農會業績穩健成長，兄妹在地方上口碑不錯。地方普遍認為，廖秀娟參選西螺鎮長是遲早的事，但不確定是否本屆就參選，目前廖秀娟也未表態。