西裝男地鐵站內「脫褲拉屎」！民眾朝聖效仿 官方急作1措施

大陸中心／彭淇昀報導

竟然當眾隨地大便！中國一名穿著西裝、戴著黑框眼鏡的南子，在南寧地鐵站的月台內，直接脫下褲子解放，全被監視器畫面拍下。不料，西裝男的大便地點變成中國民眾朝聖的打卡第，紛紛前往該地模仿，對此，當局緊急用海報擋住該地，試圖阻止民眾。

中國南寧地鐵站有一名男子直接在月台脫褲大便，過程全都被監視器拍下。（圖／翻攝自微博）

綜合陸媒報導，事發於11日，一名中國西裝男在南寧地鐵3號線總部基地站，神情鎮定地走到一處柱子旁，四處張望後，熟練地解開皮帶、脫下褲子，蹲下當眾大便，事後他也沒有擦拭，直接穿上褲子起身離開，甚還回頭「欣賞」一眼，過程全被監視器拍下。

對此，南寧地鐵12日回應表示，月台站內設有廁所，該男子所在位置抬頭就有廁所指引標示，事後清潔員及時到場清理，已第一時間對此事進行調查，並強調，此舉純屬男子個人行為。

男子的荒謬行徑影片在網路上瘋傳，事後有不少民眾前往西裝男大便的地點朝聖，並模仿他做出大便姿勢。官方目前已緊急用立牌海報遮住該位置，試圖阻止民眾行為。

