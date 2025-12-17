西裝男「划SUP走水路」越基隆河！民眾驚：我還在塞車

有台北民眾，在通勤期間，看見基隆河有男子身著西裝划船。（示意圖／東森新聞）





有台北民眾上班塞車在承德橋上，往基隆河看過去，發現一名男子，穿西裝划SUP越過基隆河，畫面曝光引發討論。有人說，這男人真聰明，還說當初建商說的五分鐘到台北市，原來就是這種方式。但大家好奇規真的可以在基隆河上划SUP？但有部分月份有管制開放時間。

面對內湖塞車地獄，網紅呱吉就曾做過實測，從北市中山區出發，划SUP「走水路」橫越基隆河到內科園區上班，只要40分鐘，要是單算跨越基隆河，包括板子充氣洩氣，加起來甚至只需要20至30分鐘。

SUP資深玩家阿蘇卡：「你不要看它好像，離那個出海口很遠，但是其實遇到漲退潮的時候，它那個流速其實，新手會有一點沒辦法應付。」

但在基隆河真的能說划就划嗎，從管理辦法來看還真的能，不過針對5月到9月，晚上六點半至早上六點，及十月到四月，有管制下水遊憩另外。

觀傳局傳播行政科科長朱品澤：「不要在限制區域，像是中港河野鳥保護區，像是藍色水路航道等地點以外，不限地點和時間，均可進行水上遊憩活動。」

上班「走水路」，專家說不是不可行，但建議新手不要輕易嘗試，畢竟這撲通不是身體濕，就怕有危險問題。

