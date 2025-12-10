西裝褲藏20萬現金誤丟回收箱 南投警揮汗淋漓翻轉倒置找到了

員警在魏姓村民及路人幫忙下將回收箱翻轉180度倒置並自投入口逐件翻找，最終成功找回現金。（圖：埔里分局）

南投縣一名民眾將不要的衣物拿到舊衣回收箱，隔天才想到其中一件西裝褲裡頭有20萬元現金，慌張地向警方求助，幸好在員警及路人協助下，將回收箱翻轉倒置並自投入口逐件翻找，最終成功找回現金。

南投縣國姓鄉北山村魏姓村民，12月8日上午10點多，神情慌張地到埔里分局北山派出所報案，表示7日晚間7點左右，不慎將口袋內裝有20萬元現金的西裝褲丟進舊衣回收箱，急向警方尋求協助。

警方獲報後，北山派出所陳志成立即與警員楊善普聯繫舊衣回收箱管理單位社團法人南投縣傷殘協進會李姓承辦人。不過，管理人員因人在外地，無法即時到場，在不破壞箱鎖情形下，員警在魏姓村民及路人幫忙下將回收箱翻轉180度倒置並自投入口逐件翻找。

在悶熱天候下，三人反覆嘗試、汗水淋漓，最終徒手從回收箱深處拖出西裝褲，並從其口袋中成功尋獲20萬元現金。魏民見到失而復得的鉅額現金，既驚喜又感動，連聲向警方表達感謝。

埔里分局提醒民眾，處理金錢、重要物品時應多加留意，避免因疏忽造成不必要的困擾與風險。（張文祿報導）