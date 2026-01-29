西西里島大規模山崩 滑坡綿延4公里

▲義大利西西里島南部的尼斯切米（Niscemi），近日發生大規模山崩，滑坡範圍長達約4公里。（圖／美聯社／達志影像）

[NOWnews今日新聞] 義大利西西里島（Sicily）近日遭遇強烈風暴哈里（Cyclone Harry）襲擊後，南部山城尼斯切米（Niscemi）發生大規模山崩，滑坡範圍長達約4公里，超過1500名居民被迫緊急撤離。 義大利總理梅洛尼（Giorgia Meloni）親自乘坐直升機，飛越山崩區域視察，義大利民房部門坦言，部分房屋已無法修復，必須為災民制定安置方案。

綜合《歐洲新聞網》、《美聯社》等外媒報導，自上週末以來，尼斯切米的地面持續下沉，本次山崩發生在居住區域，從現場影像可知，當地民宅緊鄰山坡邊緣建造，在出現山崩狀況後，部分民宅看上去就像是「掛」在懸崖邊，搖搖欲墜，長達4公里的滑坡體存在隨時崩塌的風險。

廣告 廣告

義大利民防部門負責人西西利亞諾（Fabio Ciciliano）直言，有些民宅顯然已無法居住，必須為這些家庭找到下一個安置點，已設立一個寬150公尺的安全禁區。義大利政府已將包含尼斯切米在內的幾個南部城市納入緊急狀態，並撥出首批1億歐元用於救災和援助，但西西里地方官員透露，總災損恐高達20億歐元。

義大利地質學家表示，尼斯切米位處沙土層上，在暴雨過程特別容易被滲透，以前也曾發生過山崩、山體滑坡事故，最近一次是在 1997年，當時迫使約400人撤離。哈里風暴上週襲擊地中海地區，包括義大利南部、西西里島、馬爾他等國家或地區，都傳出嚴重災情。

環保組織批評，義大利政府在因應、減緩氣候變遷影響方面投入不足，指控政府繼續做出使情況惡化的能源選擇，強調為了避免更多災難發生，必須對生態轉型進行結構性的投資。

原文連結：‘We're tired of counting damages’: Call for climate funds after landslide devastates Sicilian town

更多 NOWnews 今日新聞 報導

義大利「殿堂級」設計師范倫鐵諾93歲高齡逝世！將於羅馬下葬

超級好朋友！義大利總理梅洛尼與高市早苗自拍 親曬AI動畫風合照

再漲人民吃不消！川普延後開徵家具和櫥櫃關稅 義大利麵也會降