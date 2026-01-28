西西里島小鎮遇山崩 至少1500名居民被迫撤離

義大利西西里島小鎮尼斯卡米，發生大規模山崩。（示意圖／Pixabay）





義大利西西里島小鎮尼斯卡米，發生大規模山崩。大片黃土色岩層整片外露，影響範圍長度超過4公里。至少1500名居民被迫緊急撤離。

山坡崩落後，一大片黃土色牆面外露，房屋就像是掛在懸崖邊，搖搖欲墜，相當驚險，超過1500居民緊急撤離。尼斯卡米居民：「我們被迫離開家，緊張是很正常的，我們能說什麼，我們已經三天沒回家了，我們也無話可說。」

居民們突然被迫撤離，但什麼時候能回家，沒人知道。尼斯卡米居民：「到現在都沒有人告訴我們任何事情，市長能做什麼？市長什麼都不知道，所以他也說不了什麼，我們只能慢慢等，現在就是在等，他們要我離開我的家，即使我家裡或房子下面，什麼事都沒有發生。」

有些居民雖然房子沒事，但因為被列入危險區，同樣不能待。

義大利民防部門主管法比奧：「這場山崩仍處於活動狀態，我不知道它們會不會倒塌，但我們要講清楚，如果一棟房子就在邊緣，它就不能再住人。」

強烈氣旋「哈利」，挾帶狂風暴雨狂襲地中海，義大利西西里島首當其衝，小鎮尼斯卡米出現大規模山崩。海濱郊區更是有巨浪倒灌，淹沒道路。還有海濱餐廳玻璃，被大浪沖破，海水當場灌入餐廳。

光是在三天內，消防人員就執行超過1650次的救援行動，150個市鎮宣布停課，整座島更是進入緊急狀態，期限可長達12個月。

