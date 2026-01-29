西西里島崩塌 岩層鬆動告急

義大利西西里島最近發生大規模山崩，雖然目前沒有傳出人員傷亡，但專家警告，若再度降雨，崩塌範圍恐怕進一步擴大，甚至引發更多房屋倒塌。當局因此決定，擴大紅色警戒區，加速疏散民眾。

大片山坡崩塌，建築物矗立在斷崖邊緣，看起來搖搖欲墜。警方挨家挨戶檢查房屋，受災居民也返家收拾家當。居民：「他們告訴我們帶最緊急的用品就好，但昨天因為時間充裕，我們帶的東西比現在多得多，現在他們說我們要把握時間 ，只帶必需品。」

義大利西西里島小鎮尼斯卡米日前發生大規模山崩，雖然沒有傳出人員傷亡，但專家表示，如果再次下雨，山崩可能擴大，導致更多房屋倒塌。當局決定擴大紅色警戒區範圍。憲兵警察 蒙特馬尼奧：「在事故發生後的第一階段，當時是建議與山崩起始點，保持約100公尺距離 後來經過，包括國家民防部門在內的一些研究，距離擴大到50公尺，因此必須要引導，更多的人撤離家園。」

尼斯卡米鎮約有2.5萬居民，已有超過1500人撤離。地質學家表示，小鎮建在砂岩和粘土上。在暴雨中會變得特別容易滲透，曾在1997年出現大規模山崩，當時約400人撤離。至於居民何時才能回家，民防局官員表示，預計未來幾天仍有暴雨，必須等雨停，土壤溼度降低才能評估下一步。

