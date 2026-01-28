西西里島暴雨引發4公里山崩 義大利小鎮撤離1500人

[FTNN新聞網]記者蔡曉容／綜合報導

義大利西西里島一座山頂小鎮尼謝米（Niscemi）在經歷風暴後發生山崩，出現長達4公里的懸崖，且山崩持續擴大，已撤離1500位居民，目前撤離者暫住在親戚家中，並有數百人在體育館避難，目前無人傷亡。

義大利西西里島一座山頂小鎮尼謝米（Niscemi）在經歷風暴後發生山崩，出現長達4公里的懸崖。（圖／達志影像）

義大利西西里島南部尼謝米小鎮在暴雨過後出現4公里山崩，且仍持續崩落。西西里島民防局局長柯奇納（Salvatore Cocina）週一晚間表示，「50至70公尺範圍內的所有住宅將倒塌。」小鎮週二停課，連接其他地區的道路也暫時關閉。尼謝米鎮鎮長孔蒂（Massimiliano Conti）在社群平台上呼籲封鎖區外的居民待在家中，並表示不希望有人輕忽危險。目前無人傷亡。

義大利南部上週受到哈利颶風重創，這場強烈風暴帶來無情的雨水和高達9公尺的巨浪，並造成約380人溺斃，對西西里、卡拉布里亞和撒丁島造成嚴重破壞，摧毀了道路和海岸防禦設施，沖毀了海灘度假村。損失估計超過10億歐元（約375億台幣）。

孔蒂在週二（27日）受訪時表示，週二早上山崩又擴大了10公尺，並強調仍持續監測山體狀況。

