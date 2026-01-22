西貝流士小提琴大賽首獎得主 朴秀藝奏得獎之作

（中央社記者趙靜瑜台北22日電）應NTSO國立台灣交響樂團之邀，2025年西貝流士國際小提琴大賽首獎得主朴秀藝（Sueye Park）將首度訪台，帶來西貝流士「D小調小提琴協奏曲」，重現得獎之作。

國台交團長歐陽慧剛今天透過新聞資料表示，北歐樂季不僅是曲目主題的策畫，更是樂團持續深化曲目脈絡、拓展觀眾聆聽視野的重要方向。

這場音樂會開場透過朴秀藝奠定首獎地位的西貝流士「D小調小提琴協奏曲」，作為理解北歐音樂精神的重要經典，引領聽眾走進作曲家筆下孤獨、抗衡與力量交織的音樂世界。接著演出華格納「齊格飛送葬曲」，以低沉而厚重的聲響，讓聽眾感受英雄殞落後的哀傷與沉思。

音樂會下半場轉入葛利格「第二號皮爾金組曲」，描繪返鄉、等待與選擇等貼近人心的情感；最後以華格納「女武神的飛行」奔騰而出的旋律劃下句點，感受交響樂團所營造的史詩張力。

「大植英次，朴秀藝與國台交」音樂會將由大植英次（Eiji Oue）指揮，1月23日在高雄衛武營國家藝術文化中心音樂廳，1月25日在台北國家音樂廳演出。（編輯：龍柏安）1150122