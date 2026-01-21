西貝羅永浩二番戰：「約架」之後如何火速「收兵」

[Getty Images]

中國餐飲品牌西貝的「預制菜」風波再發酵，但卻奇跡般地在一天之內偃旗息鼓。公司創始人賈國龍和質疑者羅永浩「約架」當晚雙雙被微博禁言，官媒隨後下場加入論戰，力挺民營企業，賈國龍迅速表態要「對照反思學習改進」。

上周五（1月16日），西貝公開運營危機，指出由於羅永浩此前發起的「預製菜」質疑，公司經營嚴重受損，今年一季度內需要在全國關停三成門店，涉及4000多名員工。賈國龍在微博上表示，當晚10點將就羅永浩的「重大污衊誹謗一一全面回應」。

臨近十點，兩人微博賬號均被禁言。截止記者發稿，兩人的最後一條微博都停留在1月16日。微博CEO王高飛當晚發文解釋原因，引用了中國《網絡名人賬號行為負面清單》第八條「組織約架論戰」：「策劃或組織網上論戰罵戰……挑起網絡戾氣，佔用公共資源。」

前英語教師、現微博粉絲數近300萬的羅永浩9月10日微博發文，指西貝出售菜品都是預制菜，對用餐體驗表達極度不滿，拉開了兩人第一輪網絡論戰的序幕，引發了中國網民對預製菜話題的大討論。

西貝是中國規模最大的西北菜系連鎖品牌，此前擁有近400家門店和1.7萬員工，覆蓋62個城市。這家品牌一直以新鮮現做為主打，這也使得羅永浩發起的這場論戰非常引人注目。

「約架」始末

賈國龍1月15日通過個人微信證實，將關閉102家門店，這相當於西貝所有門店數的三成，這會導致4000多名員工喪失工作。

賈國龍稱，門店數驟減完全是因為去年9月由羅永浩發起的「預制菜之爭」，風波直接導致西貝今年1月門店營收同比下滑50%——這甚至是在西貝嘗試公關、發出3億大額消費券嘗試挽回消費者之後的結果。

賈國龍一直堅稱西貝門店並非使用預制菜、強調符合國家標准，認為「中央廚房配送菜品不屬預制菜」。

次日，羅永浩公開回應稱，根據他本家品牌「鎚子科技」的創辦經驗，他認為「沒有見過一個企業沒犯別的錯誤，僅僅是因為被黑，就能倒閉的」。並指出賈國龍用員工失業來博取輿論關注和同情不妥，因為「一個有上萬名員工的企業家，一開始就不能胡來」。

賈國龍隨後表示將在當晚十點全面回應爭端。

然而，距離晚十點還有十分鐘的時候，羅永浩和賈國龍兩人的微博賬號被禁言。

新浪微博CEO王高飛在禁言半小時後回應稱：「以後想論戰，應該還是需要通過媒體采訪的方式來進行。『網絡名人賬號行為負面清單……（八）組織約架論戰。因個人爭端和利益沖突等原因，策劃或組織網上論戰罵戰、線下約架，攻擊競爭對手，挑起網絡戾氣，佔用公共資源。』」

官媒下場之後

和去年不同的是，賈國龍與羅永浩的第二輪戰爭引得中國官媒體多次下場。

「人民日報評論」微信公眾號1月18日發布評論，題為《網絡輿論環境不能成為企業發展的短板》，稱網絡輿論環境「已成為影響企業生存環境乃至我國經濟發展環境的重要因素」，從西貝事件延伸討論稱：針對一些民營企業的網絡輿論環境惡化直接導致其生存發展堪憂，影響了我國經濟發展環境。

「中國經濟向好向優，彰顯發展大勢、韌性與活力，這與千千萬萬企業經營主體的創新創造、奮力開拓是分不開的。營造良好的輿論環境，使企業安心謀發展、拓市場，也是從網絡管理部門、主流媒體，到網絡平台、網絡大V、企業家等各方的共同責任，」這篇評論還表示，主流媒體必須加入輿論戰場，要對「不良、偏頗」的網絡輿論言行批評。

次日傍晚，該公號再次發文，題為《危機面前，坦誠是最好的公關》。文章認為，賈國龍的回應「看似強硬實則顢頇（形容人糊塗、不明事理、馬虎草率）……這值得互聯網時代的企業家深思」，同時認為「網絡大V的所謂吐槽對西貝來說，其實危中有機」

兩篇評論被解讀為各打五十大板，被多家央媒、黨媒、地方媒體全文轉發。

第二篇評論發表後，西貝官方微博用醒目的多個感嘆號轉發此文，稱「西！貝！賈！國！龍！一！定！對！照！反！思！學！習！改！進！」

在微信朋友圈裡，賈國龍亦轉發此文表示：「學習了。轉換思維、提升本領，努力順應互聯網時代，西貝會努力。」

《人民日報》官方微博轉發這兩篇評論後，引來諸多民眾討論。一些民眾覺得《人民日報》好似在給西貝寫廣告「軟文」，不夠站在消費者角度，另一些則支持《人民日報》，認為主流媒體確實應該加入此類論戰。