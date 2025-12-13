西進急凍2》越賺錢越不加碼 匯出多是填錢坑

〔記者高嘉和／台北報導〕台股公司赴中投資今年估將出現首度「倒退嚕」景況，且光是上市公司，今年前三季出售、清算、解散等原因處分中國轉投資事業就近200億元；值得注意的是，西進獲利能力越強的台股公司越不願加碼，而認列虧損或已虧到老本的公司，卻不得不持續匯出填補「錢坑」。

從川普1.0發起美中貿易戰後，上市公司明顯加速處分中國投資事業，自2018年底累積處分金額僅1033億元，到今年第三季底已增至2324億元，不到八年，處分西進事業投資金額達1291億元，且川普2.0後更是加速，今年前三季就增加193億元。

金融股是台股西進第二大族群，到今年第三季止，累積自台灣匯往中國投資逾2570億元，最積極是富邦金的531億元，其次是國泰金的348億元、中信金的252億元，但這三家近年來都「零加碼」，前三季僅凱基金匯出約1.5億元，全年可望創下馬政府開放國銀西進以來的「錢進中國」最低紀錄。

以今年前三季台股公司認列西進獲利前30名來看，包括鴻海、台積電等指標公司，除了統一還持續匯出近12億元，其餘全數踩了「煞車」、都未有新增匯出中國投資。但持續加碼匯出的前十名，除了統一與聯發科以外，要不認列虧損，不然就是「期末投資帳面價值」已低於「匯出投資金額」、也就是虧到老本，表面是「加碼」、實則是「填錢坑」。

