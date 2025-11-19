《西遊記》變身校園反詐、毒、霸凌劇 東海岸布袋戲巡演吸引千名師生

六場校園巡迴演出，吸引近兩千名師生參與。（圖：東海岸文教基金會提供）

由財團法人東海岸文教基金會主辦、花蓮縣政府指導，並由花蓮地方檢察署與台灣中油公司贊助的「第九屆東海岸布袋戲巴士校園巡迴演出」歷經三天活動後圓滿落幕。活動雖因鳳凰颱風影響延後一週舉行，但各校學生仍熱情參與，讓布袋戲在校園中再次展現魅力。

基金會董事長沈廷憲表示，西田社傳統劇場已連續九年受邀演出，今年延續「反毒、反霸凌、反詐騙」主題，並加入「校園新三害」——手機成癮、毒品氾濫與電子菸危害。劇團以《西遊記》為基礎，將唐三藏師徒鬥智救出金銀角的故事改編成融合法治與健康教育的劇碼。演出輕鬆幽默、節奏明快，學生笑聲不斷，寓教於樂效果顯著。

經典《西遊記》為基礎的故事改編，也吸引洪培根檢察長與戲偶角色一同入鏡。（圖：東海岸文教基金會提供）

活動中安排有獎徵答，題目環繞演出內容，學生反應熱烈，讓到場觀禮的高等檢察署花蓮檢察分署檢察長洪培根、花蓮地檢署檢察長陳佳秀及行政執行署花蓮分署長蔡英俊皆十分肯定此次宣導成效。

洪培根檢察長提醒，詐騙與毒品常以包裹、交友或誘惑為包裝，學生務必提高警覺、遠離毒品，並多與師長交流。陳佳秀檢察長指出，霸凌與電子菸是目前校園常見的隱憂，同學遇到問題應立即求助，也要勇於通報不法。蔡英俊分署長則強調，手機成癮易影響課業並伴隨網路風險，提醒學生適度使用科技、保護個資。

本屆巡演於11月10日在東華附小與自強國中登場；延期場次則於11月18、19日於忠孝、明禮、復興及海星國小辦理。海星國小更吸引533名學生參與，禮堂座無虛席，笑聲此起彼落。多位校長表示，劇情生動、宣導清晰，孩子在觀戲中自然吸收正確觀念，是少見的高效法治教育。

活動期間，洪培根檢察長也參與拍攝反詐騙宣導短片；花蓮地檢署則由代言人阿花與布袋戲偶豬八戒合作演出以「普發一萬元現金」為題的反詐騙影片，展現司法機關全面守護民眾安全的用心。

東海岸文教基金會董事長沈廷憲表示，未來將研議將布袋戲宣導推廣至文健站、老人會與社區據點，透過生動的表演持續進行反詐騙與法治教育，讓更多族群受益，擴大社會守護力量。（梁國榮報導）