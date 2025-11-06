西醫、中醫結合 助中風、失智復能！台東馬偕患者分享

〔記者黃明堂／台東報導〕台東馬偕在年初中醫科成立之後，對於中風、失智患者在西醫治療後，由中醫接手後續復能的工作，使用中醫的針灸、搭配復健及高壓氧的治療是目前醫療趨勢且成效良好。今(6)天辦分享會，邀患者分享經驗，中醫科醫師莊義明、神經內科醫師胡智銘、復健科醫師吳欣宜醫師也一起見證在醫療上努力的成果，也為自己的病人打氣。

47歲胡先生3年前在高雄開聯結車，某日在停車場突然昏迷不醒，在高雄度過危險時期後回台東，在積極治療後，原本因腦幹出血造成的右癱及說話不清的問題，目前右腳可站10分鐘、可說話有邏輯。今天見證會中清楚的述說自己患病過程，並語重心長的說「生病後體會人活著就是要開心」，他感謝所有幫助他的醫師，一定會積極配合醫師，努力與自己的障礙對抗。

54歲的劉女士因先生有呼吸中止症的問題，身為太太每晚都會留意先生的呼吸問題，一旦有異樣就會用力將他搖醒。這個甜蜜的負擔直到有一晚，先生覺得奇怪為何太太沒搖他了，起來才發現太太因腦栓塞缺氧不動了，造成左側手腳偏癱、說話不清。從此，兩人依附的關係有了改變，變成先生擔起照顧之責。經過中西醫的聯手治療後也有長足進步。

另一位陳奶奶是位失智患者，原來有情緒不穩、被害妄想、食慾不佳、睡眠品質差等問題。今天女兒說，最大的進步就是可以跟媽媽溝通且晚上睡的好，還要求要訂報紙給她看。連日照的照服員都說阿嬤進步真多!

中醫師莊義明表示藉著中西醫全方位的醫療，讓這群原本對人生失去希望的病人，重新拾回往日的光彩。

