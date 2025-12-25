西門倒閉豆漿店飄臭2個月！ 路人憋氣、鄰店崩潰

台北萬華區漢口街二段，有間豆漿店倒閉後散發惡臭，讓開在一旁的店家簡直快崩潰。（圖／TVBS）

西門町是台北萬華區觀光勝地，不過在漢口街二段，有間豆漿店倒閉後，食材放在店裡任它腐壞，開在一旁的店家簡直快崩潰，直言臭味已臭兩個月了，還出現老鼠跟黑蚊，環保局表示，會先請房東處理，並派員了解。

台北萬華區漢口街二段，有間豆漿店倒閉後散發惡臭，讓開在一旁的店家簡直快崩潰。（圖／TVBS）

附近店家業者：「這邊就會有散發出惡臭味這樣子。」路過的時候，整個臉皺在一起，因為實在好臭。附近店家業者：「可能就會加快腳步，或是憋氣、用嘴巴呼吸。」雖然鐵門都拉下，但還是散發異味，就是因為，台北市萬華區漢口街二段，這間豆漿店倒閉，裡面的食材腐壞，讓一旁的店家快受不了，畢竟已經臭兩個月了，門口還出現老鼠和黑蚊，但房東似乎也沒辦法開門處理，因為承租人揚言提告，如果房東開門就需賠償。附近店家業者：「其實就像那種食物腐爛的那種味道，就是會孳生果蠅、蒼蠅，這邊會到處亂飛，我們店家其實就在旁邊，所以其實很容易味道就會飄過去。」

這裡可說是美食一條街，但都被豆漿店臭味影響。（圖／TVBS）

附近餐廳都被氣味影響，叫苦連天，看看這裡可說是美食一條街，有蛋餅、牛肉麵名店之外，甚至老字號唱片行、手搖飲也在一旁營業。附近店家業者：「發出很臭的味道，應該是最好早點處裡比較好。」店家簡直快忍無可忍，就連排隊的民眾，或是路過的人都很有感。附近民眾：「可能會有味道飄出來，大家都不敢靠近，旁邊店家就會被影響到業績。」

台北市環保局稽查大隊大隊長顏伶珍：「當然還是希望房東要先出來處理，如果說他不處理，發臭事實是很明顯的話，我們依照相關的法令，可能是廢棄物清理法，也可能是空氣污染防治法，如果是廢棄物清理法的話，就是罰1200元到6000元，那如果是空氣污染防治法的話，可能是罰1200元到10萬。」環保局表示，將會派員前往了解，就盼能趕緊解決異味問題。

