西門地下市搶攻軌道經濟！鎖定13萬人次人流 策展IP重塑站體坪效

（記者張芸瑄、許皓庭／綜合報導）在台北核心商圈中，能同時握有「固定通勤流量」與「觀光消費動能」的交通節點並不多。看準西門捷運站每日進出約13萬人次所代表的軌道經濟潛力，新想DayDreamer 昨（20）日宣布「UNDERCITY:XIMEN 西門地下市」（下稱西門地下市）正式開幕。團隊主打以國際IP內容導入地下街，嘗試讓「路過的人流」轉化為「可停留、可回訪、可消費」的場域流量，進一步為站體商業重新定價。

圖／主打以國際IP內容導入地下街，嘗試讓「路過的人流」轉化為「可停留、可回訪、可消費」的場域流量。（新想DayDreamer提供）

檔期化營運取代傳統招商 把坪效痛點改成內容優勢

相較傳統地下街多以櫃位出租為主、業態同質性偏高，西門地下市的策略是用「策展」重新設計招商邏輯：不以單一櫃位填滿為目標，而以內容檔期牽引人潮。新想DayDreamer 表示，場域將依新番動畫或偶像回歸等節奏，規劃每月主題企劃，透過持續更新的內容動機，創造回訪與聚客誘因，讓站體不再只是通行空間，而能成為具備商業運營能力的風格聚落。

指標夥伴進駐形成聚客主引擎 打造IP商業生態系

在首波營運陣容上，西門地下市聚焦以國際指標品牌帶動話題與人潮。包含與動漫零售品牌 animate（安利美特）合作開設「animate 西門站 POPUP SHOP」，並採每月更換熱門IP企劃；FANFANS（粉粉）設立全台首間旗艦策展店，主打IP經典場景的實景還原；同時，鎖定韓流文化的 FANME 亦進駐，提供K-POP專輯與官方周邊，以商品與內容回應新世代的偶像應援需求。團隊指出，藉由指標夥伴形成聚客主引擎，可望帶動整體場域商業動能，完善IP多角化經營的落地樣貌。

廣告 廣告

圖／西門地下市聚焦以國際指標品牌帶動話題與人潮。（新想DayDreamer提供）

從沉浸體驗到新零售測試 強化停留與迭代能力

除IP零售外，西門地下市也導入沉浸式體驗與餐飲內容，例如火影忍者官方授權的「一樂拉麵」以場景還原切入粉絲體驗，並結合「GaaCha 扭蛋奶茶」與「拼圖總動員」等互動設計，讓消費者在場域中以體驗串連消費動機。另一方面，場域亦引進「星宇文創」選物，以及「1bo 美妝販賣機」等型態，展現地下街作為新零售實驗場的彈性，藉由多元業態的快速組合與調整，驗證IP內容跨界延伸的可能性。

以西門作為示範案例 評估複製到國際市場

展望未來，新想DayDreamer 表示，過去已在台灣驗證跨國IP落地的商業模式，接下來將把西門地下市視為集團走向國際的核心展示案例。執行長周上閔指出，IP具備跨文化與跨地域的連結能力，不僅要把世界帶進台灣，也希望將台灣的場域策展與複合式業態方法，推向國際市場，讓西門地下市成為台灣原創IP多角化經營的旗艦範本，提升城市品牌的國際能見度。

圖／IP具備跨文化與跨地域的連結能力，不僅要把世界帶進台灣，也希望將台灣的場域策展與複合式業態方法。（新想DayDreamer提供）

二月上旬試行數位市民APP 把場域變成流量中樞

為延伸場域經營，新想DayDreamer 預計於二月上旬在西門地下市率先試行「數位市民系統APP」。團隊表示，該系統將嘗試跳脫傳統商場集點模式，透過指標店舗示範，把數位化工具從「促購」推進到「內容運營」：粉絲可即時掌握K-POP、二次元與潮流文化的最新資訊，並透過消費數據集點取得限定活動的優先權，逐步建構以風格認同為核心的會員生態圈，讓線下場域累積成可運營的流量資產。

更多引新聞報導

徒手爬台北101！攀岩之神賭命挑戰 賈永婕鬆口點頭關鍵曝光

突喊卡！中川翔子3月上海活動取消 「不可抗力」引外界聯想

