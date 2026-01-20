西門地下市開幕現場開箱！動漫周邊、KPOP、美食一條街全攻略

由新想 DayDreamer 與臺北大眾捷運合作的主題地下商場「UNDERCITY：XIMEN 西門地下市」在今（20）日正式開幕！將原本的西門地下街全新整合為結合動漫、K-POP、潮流文化、遊戲、特色餐飲與沉浸式體驗 的地下文化場所。

（圖源：新想 DayDreamer 提供）

改造後的地下市全長約 215 公尺、約 931 坪，以 深灰色調加霓虹光影設計打造年輕潮流風格，並導入大型視覺裝置與互動布置，強調打卡與拍照體驗。空間主題聚焦 ACG 動漫、二次元、遊戲、潮玩、K-POP 文化等元素。

編輯今日實地走訪，包含動漫周邊龍頭 animate 西門站 POP-UP SHOP、FANFANS 粉粉、FANME、星宇文創、扭蛋總動員、拼圖總動員，以及《火影忍者》拉麵品牌「一樂拉麵」、扭蛋奶茶 GaaCha、Gratte 等美食、餐飲店皆已開始營業，其餘尚未開張的店舖，根據西門地下市官方透露也已經確定，正在等待業者完成進駐作業。

（圖源：Yahoo奇摩遊戲編輯 拍攝）

新想 DayDreamer 執行長周上閔在今日開幕指出，團隊以「策展」角度思考，致力打破大眾對地下街的既有印象，並透過燈光設計、主題裝置、大量霓虹燈條與多媒體視覺整合，打造出「UNDERCITY：XIMEN 西門地下市」的特色，更吸引韓國人氣女團 Kepler 在台北演唱會期間造訪與搶先開箱。

（圖源：新想 DayDreamer 提供）

（圖源：新想 DayDreamer 提供）

官方預計二月上旬推出數位市民系統 APP 試行計畫，可以拿到「西門地下市專屬身分證」，打破過往購物單向的集點方式，還包含 KPOP 應援快閃、動漫限定展覽的情報，累積的消費也會成為未來簽名會、限量活動的優先權利。

西門地下市從今日起正式開幕，從 1 月 26 日至 3 月 1 日期間，凡當日消費達指定門檻（約滿 1,000 元），可憑發票或明細至服務台進行抽扭蛋活動。

（圖源：新想 DayDreamer 提供）

（圖源：新想 DayDreamer 提供）

更多現場開箱照：

出捷運 6 號出口就可以看到標示（圖源：Yahoo奇摩遊戲編輯 拍攝）

（圖源：Yahoo奇摩遊戲編輯 拍攝）

（圖源：Yahoo奇摩遊戲編輯 拍攝）

（圖源：Yahoo奇摩遊戲編輯 拍攝）

（圖源：Yahoo奇摩遊戲編輯 拍攝）

（圖源：Yahoo奇摩遊戲編輯 拍攝）

（圖源：Yahoo奇摩遊戲編輯 拍攝）

（圖源：Yahoo奇摩遊戲編輯 拍攝）

（圖源：Yahoo奇摩遊戲編輯 拍攝）

（圖源：Yahoo奇摩遊戲編輯 拍攝）

（圖源：Yahoo奇摩遊戲編輯 拍攝）

（圖源：Yahoo奇摩遊戲編輯 拍攝）

（圖源：Yahoo奇摩遊戲編輯 拍攝）