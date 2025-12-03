「西門地下市」借鏡秋葉原 進駐動漫.K-Pop月底完工

台北市 / 綜合報導

台北西門町的遊客很多，因為商圈聚集許多潮流文化，12月底開始，西門捷運站還會有一個流行新指標，也就是和西門捷運站連通的地下街。不過許多民眾都不知道「西門地下街」，因為過去只被當作連通道，目前已經有販售IP的業者和餐廳等店家進駐，就盼能為陰暗的地下空間帶來商機。

吸引動漫電玩還有科技愛好者朝聖，日本秋葉原聚集當地流行文化，而在台北西門町有一處地下空間，把秋葉原當成指標進行改造。記者張小媛說：「在西門捷運站有連通一個西門地下街，接下來它有機會變成台版的秋葉原，實際來到地下街，雖然還沒有完全完工，不過已經開始有一些店家進駐，他們也加緊趕工。」

這處地下空間長215公尺，面積大約931坪，風格以深灰色為基底，加上霓虹線條等裝飾，將有IP品牌還有餐廳進駐，預計12月底正式營運，不過實際詢問民眾，他們對這個地方卻相當陌生。

民眾VS.記者說：「你知道西門站這邊有一個地下街嗎？好像沒有聽說對不對。」民眾VS.記者說：「有連通到一個西門地下街你知道嗎？今天才知道。」民眾VS.記者說：「你知道西門捷運站這邊有連通一個地下街嗎？不知道。」

原來這一處地下街，最一開始原本要打通到台北車站，以及北門站，不過最後卻只連到西門站，過去大多被視為交通連通道，民眾停留時間短暫，希望經過改造能帶來新的面貌。公關公司專案總監李宜聲說：「我們是以都會潮流為基調，這當中融合所有娛樂的文化，比如說像是二次元潮流還有K-POP。」

而根據調查，2025年全球百大最值得造訪的城市，台北榮登第11名，其中西門町一年吸引超過1500萬名遊客，這回西門地下街能否成為台北新地標，有待時間證明。

