西門子攜輝達造工業AI作業系統 鴻海評估中

[NOWnews今日新聞] 西門子與輝達今（8）日宣布大幅擴展策略合作關係，將AI導入現實世界，雙方目標將共同打造工業AI作業系統，為各產業與工業工作流程帶來AI驅動的創新，同時加速彼此的營運發展。而此方案也獲得鴻海等多個大型企業評估導入。

為支持相關開發，輝達將提供AI基礎設施、模擬函式庫、模型、框架與藍圖，西門子則將投入數百位工業AI專家，以及其頂尖的硬體與軟體技術。

西門子總裁暨執行長Roland Busch表示，正攜手打造工業AI作業系統，重新定義物理世界的設計、建造與運作模式，進而擴展AI並創造對真實世界的影響。透過結合輝達在加速運算與AI平台的領先地位，以及西門子領先的硬體、軟體、工業AI與資料，西門子正賦能客戶運用最全面的數位孿生技術加速產品開發、即時調整生產流程，並推動從晶片到AI工廠的技術革新。

輝達執行長黃仁勳表示，生成式AI與加速運算已經點燃了一場全新的產業革命，讓數位孿生從被動模擬進化為物理世界的主動智慧。輝達與西門子的合作，將全球領先的工業軟體與輝達的全端AI平台相結合，縮短構想與現實間的距離，使各產業能夠先在軟體中模擬複雜系統，隨後在真實世界中無縫實現自動化運作。

雙方將攜手打造涵蓋產品與生產完整生命週期的AI加速工業解決方案，實現更快速的創新、持續最佳化，以及更具韌性與永續性的製造模式。目標是建立全球首批完全由AI驅動、具備自適應能力的製造據點，並計畫今年即將在德國埃朗根（Erlangen）設立的西門子電子工廠作為首個藍圖。

而西門子也與輝達目標將這些能力擴展至關鍵垂直領域，目前已有包括鴻海科、HD現代集團、KION Group 與百事公司在內的多家客戶進行評估中。

透過將工業AI營運邏輯應用於半導體與AI工廠，兩家企業正加速推動AI產業革命的核心引擎。雙方將以半導體設計為起點，並基於輝達廣泛採用西門子工具的基礎，將輝達CUDA-X函式庫、PhysicsNeMo與GPU加速技術整合至西門子的EDA產品組合，重點聚焦於驗證、布局與製程最佳化，目標在關鍵工作流程中實現2至10倍的效能提升。

此次合作也將導入AI輔助功能，包括布局指引、除錯支援與電路最佳化，在滿足嚴格可製造性要求的同時，大幅提升工程生產力，這些能力將共同推進設計、驗證、製造與數位孿生的AI原生引擎，進而縮短設計週期、提升良率，並交付更可靠的成果。

此外，西門子與輝達也將共同開發可重複複製的新一代AI工廠藍圖，加速推動工業AI革命，並為其AI加速的工業產品組合奠定高效能基礎。

