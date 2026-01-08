西門子輝達擴大合作今年德國AI工廠首藍圖! 鴻海集團評估模式中

西門子和輝達擴大合作。資料照



西門子與NVIDIA 今日宣布大幅擴展策略合作關係，以將人工智慧（AI）導入現實世界。雙方目標將共同開發工業與物理 AI 解決方案，NVIDIA 將提供 AI 基礎設施、模擬函式庫、模型、框架與藍圖，西門子則將投入數百位工業 AI 專家，以及其頂尖的硬體與軟體技術。 2026 年即將在德國埃朗根（Erlangen）設立的西門子電子工廠（Siemens Electronics Factory）作為首個藍圖。

西門子總裁暨執行長 Roland Busch 表示，透過結合 NVIDIA 在加速運算與 AI 平台的領先地位，以及西門子領先的硬體、軟體、工業 AI 與資料，正賦能客戶運用最全面的數位孿生技術加速產品開發、即時調整生產流程，並推動從晶片到 AI 工廠的技術革新。

NVIDIA 創辦人暨執行長黃仁勳表示，生成式 AI 與加速運算已經點燃了一場全新的產業革命，讓數位孿生從被動模擬進化為物理世界的主動智慧。與西門子的合作，將全球領先的工業軟體與 NVIDIA 的全端 AI 平台相結合，縮短構想與現實間的距離，使各產業能夠先在軟體中模擬複雜系統，隨後在真實世界中無縫實現自動化運作。

西門子與 NVIDIA 將攜手打造涵蓋產品與生產完整生命週期的 AI 加速工業解決方案，實現更快速的創新、持續最佳化，以及更具韌性與永續性的製造模式。雙方目標是建立全球首批完全由 AI 驅動、具備自適應能力的製造據點，並計畫以 2026 年即將在德國埃朗根（Erlangen）設立的西門子電子工廠（Siemens Electronics Factory）作為首個藍圖。

透過由軟體定義自動化與工業營運軟體驅動的「AI 大腦」，結合 NVIDIA Omniverse 函式庫與 NVIDIA AI 基礎設施，工廠能持續分析其數位孿生，在虛擬環境中測試改善方案，並將驗證結果轉化為產線上的實際營運調整。

這樣的模式可在從設計到部署的各個階段，加快並提升決策的可靠度，不僅提升生產力，也降低導入與調校的時間與風險。西門子與 NVIDIA 目標將這些能力擴展至關鍵垂直領域，目前已有包括鴻海科技集團、HD 現代集團、KION Group 與百事公司在內的多家客戶進行評估中。

