西門子、豐田到新東陽都在拍！短影音紅利過了，為何企業還搶進
明明短影音的流量紅利已經不如兩、三年前爆發式成長，但你知道嗎？當流量紅利已經不在了，反而有越來越多企業搶著進軍短影音。
短影音，正從「抖音一響，父母白養」的娛樂舞台，多元化發展成企業使用的數位名片。
雖然流量紅利爆發期已過，但是今年開始，台灣加入短影音戰場的企業，卻反而比過往兩、三年都踴躍，橫跨各產業，包括台灣西門子、豐田、台灣特斯拉、食品老字號新東陽、雅方，甚至是代理醫療儀器的元佑實業等，不管做2B或2C的企業，都開始拍攝企業短影音。
有趣的是，就連全國處理最多家事訴訟案件的法律事務所喆律，也看好這波趨勢、參與投資成立短影音公司二尾魚。
「現在滑短影音，比手動搜尋更常發生，」喆律創所律師雷皓明說。
品牌把它當「數位名片」
有助搜尋權重、低成本試錯
同樣看到市場潛力的，還有靠短影音，讓二手機車行營收翻三倍的貳輪嶼創辦人林弘毅，他看準趨勢，再成立短影音行銷公司嶼嶼創意，他分享，今年由他們協助企畫或剪輯短影音的企業客戶，已經從去年的個位數成長到一百多家。
因為對企業而言，短影音不只是曝光，更是流量與業績的轉換器。
根據Statista、Firework全球市場調查，短影音已經成為內容行銷主流形式，有超過八○％用戶偏好觀看此形式的內容；七三％消費者偏好透過短影音進行產品研究，特別是Z世代與千禧世代。
汽車美容材料凱閎國際創辦人曾聖凱分享，他們年營收能翻倍成長，靠的就是他在二○二三年七月，每個月持續發一百支短影音到現在，這促成他在二四年營收成長二○○％，且預估今年營業額將成長到逾三億元。
居家清潔品牌淨淨創辦人陳睿笙也在二三年投入短影音，而他因此敵過電商產業的不景氣，甚至在去年業績逆勢成長二○％，年營收破兩億元。
但對企業而言，短影音的價值早已不只在帶動業績，而在於它正重新改寫品牌經營的邏輯。
這也是為什麼越來越多老品牌紛紛開拍短影音，背後有三個關鍵原因。
一是各大平台仍持續調整演算法，增加短影音曝光。包含Google也於近年在搜尋結果中顯示短片專區，幫助品牌增加新搜尋入口，而當企業越早開始累積標籤與互動，就越有機會拿到搜尋權重。
二，短影音是低成本的試錯工具，可以幫助企業「賽馬不猜馬」。李奧貝納前創意策略總監、嶼嶼創意創意長范君達指出，短影音如果不下廣告，僅靠平台演算法與自然流量，其實就是最好的市場前測工具，能增加企業在行銷花費上的投資報酬率。品牌可以用短影音，迅速判斷哪些產品或故事有共鳴，決定哪些內容或產品更值得投資。
三是老品牌接觸年輕世代的工具。例如雅方，靠企業二代經營個人IP、拍短影音，兩個月就吸引十三萬粉絲關注，並帶動三十歲以下受眾重新認識該品牌原來不只賣羊肉爐，還賣冰品。
新東陽經營戰略室課長林貞甫比較短影音與傳統廣告落差，她說，新東陽二三年曾花費一年籌備與拍攝一支長達五分鐘、橫式呈現的企業公益影片，可惜這支影片兩年卻只累積三十萬次觀看。甚至一直到兩個月前，才出現第一則留言。「花很多心力，但到跟大眾溝通中間還有一段距離，」林貞甫說。
今年八月，他們把集團轄下經營的國道服務區跟小農合作的企畫改拍成短影音。沒想到，上傳第三支短影音「曾脆芭樂」光靠自然流量，兩個月達到百萬次觀看，並間接促成關鍵字搜尋「新東陽國道服務區」的次數，是過去約三倍。
林貞甫說，企業在短影音世代，需要改變溝通手法，不能一直強調品牌有多棒，而是要去想受眾到底想看什麼？「整部短影音很少提到新東陽，但觀眾反而主動說：『沒有新東陽，我們也不認識這些小農』。」
B2B企業也能用！
西門子靠它提升20％招募率
但，不光是面對消費者的零售業需要短影音，即便是B2B品牌，也開始意識到，過去的企業溝通已經不足以吸引人才與合作夥伴，短影音成了打破現況的新工具。
台灣西門子副總暨品牌長芮家楹分享，西門子是典型的B2B企業，經常受限於與企業客戶簽署保密條款，導致他們若要拍廣告「不好說，也不可以說太多。」
這讓很多人並不清楚，西門子其實做的不是傳產，而是全球前十大軟體公司。
為增加品牌在人才招募市場的競爭力，他們共六名高層主管經過三次閉門會議，才終於拍板決定，捨棄相對安全、小編經營社群的老方法，改用短影音，拍攝老中青三代員工間的互動，從中分享德國公司文化、員工福利，幫助觀眾透過員工更認識品牌。
尤其，他們將短影音的獨特銷售主張，從高層原來設定的工作穩定度，改為年輕員工更關注的工作彈性度，提高社群關注。
結果顯示，在短影音搭配招募活動下，西門子有效應聘履歷及成功招募率，與去年同期相比，雙雙成長約二○％。「我們覺得是對的投入，未來會持續做，」芮家楹說。
這也印證，短影音能幫助品牌以「B2C2B」的行銷策略，先搶下企業員工或對方客戶的心占率，導致企業不得不跟進。
就像做中央處理器的英特爾（Intel）願意出廣告費，是為了讓「合作業者從顧客端感到壓力，」范君達指出。
包含做清潔用品的陳睿笙也有類似經驗。他說，拍短影音之後，公司信箱出現更多「做好功課」的業務主動聯繫，這讓他不用像過去受限於公司規模、新品生產量少，導致與原料廠商在初期合作時，不需要再花很多時間斡旋溝通，才能提高品質。
「短影音幫助吸引跟你相似的人，不用再摸索試探，」陳睿笙說。
投入前先自問能否長期經營
企業規模也影響操作方式
身處汽車美容業的曾聖凱也說，現在他的短影音帳號，更像是他國際通行的「數位名片」，即便說的是不同語言，但因為技術不分國界，且現在內容翻譯相對簡單，很多外國業者看見他的短影音後上門洽詢，幫助他得到日本、韓國、澳洲廠商的合作邀約。
不過說到底，奧美董事總經理莊若芸觀察，這波企業搶拍短影音，背後其實藏著一種「錯失恐懼症（FOMO）」。
正因如此，許多企業在投入短影音前，往往忽略另一個更現實的問題：「目的為何？要短期宣傳還是長期經營？」莊若芸提醒，短影音有延續性的特質，一旦停更，網友或許會認為店家暫停營業。所以短影音不是一次性廣告，是一場需要創意持續輸出的長期戰。
對此，莊若芸建議，並非所有品牌都適合投入，但中小企業可用在與企業客戶、受雇者溝通；提供長銷型與高單價產品的大企業，則可用做知識輸出等。
短影音的紅利期雖已經消逝，但它留下的價值，不只是流量，而是品牌與受眾之間建立的新互動與信任機制。對企業而言，真正的問題恐怕不是「要不要拍」，而是如何讓短影音從一時的流量實驗，成為長期的品牌策略。
※更多精彩報導，詳見《商業周刊》網站。
※本文由商業周刊授權刊載，未經同意禁止轉載。
【延伸閱讀】
Palantir開月薪16萬挖角高中生：跳過債務、跳過洗腦、拿矽谷學位
退休還能年領200萬的秘密：百萬富翁最推的10個被動收入來源
只加3個字，ChatGPT立刻變專家！7組萬用提示詞，提升AI對話品質
其他人也在看
股票資產達50萬就得繳？二代健保新制拿480萬人開刀 周玉蔻轟：民進黨嫌票太多
健保補充保費制度將全面翻修，衛福部長石崇良日前宣布，未來利息、股利、租金三大項目將改採「年度結算制」，不再以單筆金額為門檻，只要一年累計超過2萬元，就得繳2.11%的補充保費。此外，連獎金也要納入計算，超過基本工資4倍就必須繳，將有約480萬人受影響，最快116年上路。對此，媒體人周玉蔻在臉書發文質疑，此政策得罪存股年輕族群，民進黨是嫌票太多了嗎？根據二代......風傳媒 ・ 1 小時前
ETF配息族 12.5張00878恐課補充保費
衛福部將修法調整《健保法》，擬針對薪資以外的利息、股利、租金等，年結累計逾2萬元將收2.11％補充保費，新措施讓股票大軍罵翻。證券專家表示，政府這項修法明顯是「劫富濟貧」，總歸戶的概念加上年度結算，只要有幾十萬元股票或ETF資產，多逃不過繳納補充保費的命運。中時新聞網 ・ 10 小時前
打房後座力來了！王光祥資金緊 借款換台北之星
中央銀行打房後座力來了。三圓建設、大同前董座，現任山圓建設董事長王光祥上周驚傳個人退票2,000萬元又註銷。王光祥4日證實：「確實我最近資金吃緊！」不過已啟動借款換「台北之星」豪宅協商機制，減壓財務，「現在大概都已經沒問題了」。工商時報 ・ 1 天前
比特幣跌破10萬 麻吉大哥黃立成「帳戶剩14.9萬美元」深夜首發聲
「麻吉大哥」黃立成淡出演藝圈後轉戰加密貨幣市場，6月一度靠著HYPE幣獲利高達650萬美元（約1.95億台幣），被譽為幣圈傳奇，不過近期比特幣（Bitcoin）價格大跌，台灣時間11月5日跌破10萬美元大關，和上月6日創下逾12萬6千美元歷史高點相比，下跌超過20%。隨著加密貨幣大跌，黃立成手中的以太幣和HYPE多單11月3日中午再度遭到部分清算，帳戶淨值僅剩14.9萬美元（約459萬台幣）。對此，黃立成深夜首度發聲。太報 ・ 1 天前
補充保費3改革！ 存股族怒噴「老找股民開刀」 達人曝1招自保
全民健保補充保費制度即將大改革！衛福部長石崇良接受《中國時報》專訪時表示，明年將修《健保法》，改採「年度結算制」，未來民眾1年內的利息、股利、租金等「非薪資所得」只要合計超過2萬元，就得繳交2.11%的補充保費，且扣繳上限從現行的1000萬元提高至5000萬元。消息一出網路上瞬間炸鍋，網友怒轟等同懲罰穩健理財者。對此，不敗教主陳重銘教股民們一招自保。EBC東森財經新聞 ・ 4 小時前
又爆倉! 傳帳面虧損達4.68億台幣 黃立成深夜首發聲
財經中心／唐詩晴、曾宸洛 台北報導就算淡出螢光幕，藏身加密貨幣市場，還是屢屢創造話題的麻吉大哥黃立成，近來因為加密貨幣走弱，也讓他不斷爆倉，越虧越多，過去一周以來，黃立成的帳戶資產，一路從190萬美元，賠到只剩14.9萬美元，甚至傳出帳面虧損達4.68億台幣，也讓他罕見在社群平台，抒發心聲。民視財經網 ・ 15 小時前
股市恐全面回檔20%？AI科技股倒一片 專家曝2未爆彈：巴菲特又笑了
美股全面下跌，科技股成為重災區，市場對於AI估值過高的疑慮再度出現，那斯達克大跌逾2%，S&P500下跌1.17%，比特幣更是一度跌破10萬美元創下6月以來新低，風險資產全面遭到拋售。對此，財經專家王董的大盤籌碼在臉書發文表示，市場結構的脆弱度完全曝露，大量資金湧入2項資產避險，只能說滿手現金的巴菲特又賭對了。根據《CNBC》等外媒報導，高盛執行長所羅門（D......風傳媒 ・ 1 天前
【Yahoo早盤】台股暴挫700點摜破2萬8！分析師郭憲政「漲多回檔」：有望收紅K
台股今（5）日早盤隨國際股市重殺，一早下挫700點，摜破2萬8，最低觸及27,373點。啟發投顧分析師郭憲政表示，今日下挫屬於漲多回檔，多頭格局仍未變，美股也還有機會反彈創高，今日預估量落在6000億元，主力並未重殺，投資人不必自己嚇自己，很有機會開低後走揚，收下紅K。Yahoo奇摩股市 ・ 1 天前
越關越大尾？華邦電、南亞科雙創新天價 分析師：續抱不賣飛
記憶體雙雄華邦電（2344）、南亞科（2408）受惠市場供需失衡，股價節節創高，華邦電雖遭列為處置股，仍獲得投資人積極追買，今（6）日開盤跳空大漲逾4%，股價來到58.6元再創歷史新高；南亞科盤中也大漲至146元，帶量突破前高。分析師建議，空手投資人先等到修正拉回之後再進行買進，手中持有者就續抱。Yahoo奇摩股市 ・ 4 小時前
台股慘摔546點！5檔個股逆勢漲停 這檔「10月猛漲116%」挑戰第6根
[FTNN新聞網]記者陳宣穎／綜合報導美股週二（4日）主要四大指數收盤全面走跌，其中費城半導體指數更是重挫達4%、台積電ADR（TSM-US）也慘跌3.55%。台股加權指...FTNN新聞網 ・ 1 天前
繼寶佳狙擊中石化後 老牌銅板資產股中纖也爆5倍量攻漲停 3萬張排隊買
繼寶佳集團狙擊中工（1515）、中石化（1314）後，擁有龐大土地的老牌銅板資產股中纖（1718）今（6）日也爆量攻上漲停板6.94元，成交量不到一小時擁1.1萬張大量，較前一天只有2千餘張成長5倍之多，且有3.3萬張買單排隊等買。它是全台第二大地主農林（2913）大股東，今日大漲引市場側目。Yahoo奇摩股市 ・ 3 小時前
明年經濟成長率恐「不保三」！台經院點3原因:從6％變2.6％
台灣經濟研究院今（6）日公布2026年經濟成長率(GDP)預測，預期明年成長動能將趨於平緩，GDP可能「不保三」，約落在2.6％左右，但整體穩健。Yahoo奇摩股市 ・ 3 小時前
記憶體逆勢翻紅！ 分析師喊冤「是機會」：根本被錯殺
日前受DDR4市場供給減少、現貨價格攀升影響，記憶體族群類股股價走勢強勁，今日台股開盤開低走低，一度大跌600點，而南亞科、旺宏等記憶體類股則逆勢翻紅。值得注意的是，昨日公布財報轉虧為盈的華邦電開盤即重挫逾9%、差點觸及跌停，不過隨著逢低買盤敲進，股價觸底反彈，盤中來到51.4元。對此，分析師封開平表示，記憶體根本是被錯殺，今天絕對是機會，不是危機。EBC東森財經新聞 ・ 1 天前
小資族注意！二代健保擬改「年度結算」制 股民大反彈
即時中心／林耿郁報導小資族注意！衛福部長石崇良4日接受媒體專訪時表示，將推動修法，未來銀行存款利息、股利等收入，將改採「年度結算」制度；只要「年總收入」超過2萬元，一律課徵2.11%補充保費。消息一出引發股民憤怒，砲轟「一頭牛要剝幾層皮？」民視 ・ 6 小時前
超狂！瘦瘦針一季大賺5400億元 謝金河：台灣生技只能炒股價
美國知名藥廠禮來（Eli Lilly）開發的「猛健樂（Mounjaro）」，俗稱「瘦瘦針」、「瘦瘦筆」，近來討論聲量極高，財信傳媒董事長謝金河昨日在臉書PO文，認為禮來公布的第三季財報「給大家上了一課」，高達176億美元(約5400億台幣)的營收正來自猛健樂，也預言禮來將成為下一個兆美元企業。中天新聞網 ・ 1 天前
國巨再吞半根跌停...跌破230元大關 分析師揭反彈關鍵：守住這價位
被動元件龍頭大廠國巨（2327）今（5）日在台股一片綠光罩頂下，也成苦主之一，股價一度重挫5.88%，回測至244元。啟發投顧分析師郭憲政受訪表示，國巨本身應守穩上月底228.5元的跳空缺口，若能在此處顯現支撐力，後續有望再反彈走揚，重新走多。Yahoo奇摩股市 ・ 1 天前
台股跌逾500點 「這8檔」逆勢亮燈漲停板
[NOWnews今日新聞]投資人憂心AI相關企業估值過高，華爾街越來越擔心企業獲利表現難以支撐高昂的市場估值，高盛、摩根士丹利等多家大型銀行執行長週二警示市場恐面臨修正，拖累台北股市今（5）日開盤下跌...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前
鴻海強勢入榜！高盛點名AI時代「5大潛力黑馬股」 最猛個股上看飆漲92％
[FTNN新聞網]記者莊蕙如／綜合報導AI熱潮席捲全球資本市場，高盛（GoldmanSachs）最新公布的「董事精選名單」（ConvictionList-Directors’Cut）掀起投...FTNN新聞網 ・ 1 天前
記憶體不能只能喝湯！ 謝金河點名華邦電：這是好的開始
從DRAM、NAND到HBM，全世界記憶體族群近期漲勢驚人，包括三星延後DDR5合約報價、現貨價一週翻倍，韓國券商將SK海力士目標價上修一倍至百萬韓元，對此財信傳媒董事長謝金河直言，記憶體市場由海力士、美光與三星主導的三強格局，目前正在形成，有別於日韓在記憶體領域的迅速發展，反觀台灣相關產業自2015年受創迄今仍未完全恢復，唯有持續創新與深化合作，才有機會重新取得競爭優勢。EBC東森財經新聞 ・ 1 天前
股王信驊第3季獲利創高…前三季賺逾七股本
股王信驊昨（5）日公布第3季稅後純益12.14億元，創新高，季增93%，年增66.53%，每股純益32.12元；前三季2...聯合新聞網 ・ 8 小時前