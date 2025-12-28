西門徒步區鳴喇叭引糾紛 萬華警速到場依法究辦

圖說：發言人臺北市萬華分局西門町派出所長陳韋勳。

【民眾網編輯方笙楠臺北報導】臺北市萬華分局西門町派出所於114年12月27日凌晨接獲報案，稱漢中街及成都路口有糾紛情事，警方接獲報案後立即派遣線上警力前往現場查處。

經警方現場了解，為行人林男因不滿行走於徒步區時遭後方自小客車駕駛鄭男鳴按喇叭，遂於鄭男停等紅燈時上前理論，雙方故而衍生肢體衝突。警方到場時雙方已無糾紛情事，惟雙方面部皆有擦挫傷，後續至所互相提出傷害告訴，警方依傷害罪函請臺灣臺北地方檢察署偵辦。

萬華分局呼籲，民眾遇有糾紛應理性溝通、循合法途經解決，切勿因一時情緒衝動而訴諸暴力。對於違序違法等情事，萬華分局將依法嚴辦，絕不寬貸。