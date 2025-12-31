西門擺大字報辱罵畢書盡 男加重誹謗判拘120天

台韓混血藝人畢書盡，2023年遭到爸爸的朋友鍾姓男子在街頭擺大字報辱罵，還指控他是「狼心狗肺」，畢書盡不甘羞辱憤而提告，台北地院今（31）天判決出爐，鍾姓男子被依三個加重誹謗罪，判處合併拘役120天，而畢書盡本人則回應「一切交給司法處理，謝謝大家關心」。

商圈3度見大字報罵兒 畢書盡父：感到心痛

畢書盡到台灣發展多年，2023年被爸爸的友人鍾姓男子在街頭掛大字報辱罵，他憤而提告，如今判決結果出爐，遭判三個加重誹謗罪，合併拘役120天。畢書盡爸爸表示，鍾男當時叫還是未成年的兒子簽名，內容好像寫了每個月付15%利潤給他，過了20多年現在又找他簽，但是兒子不願意，他就故意在西門町鬧事。

廣告 廣告

鍾姓男子被依三個加重誹謗罪，判處合併拘役120天。圖／台視新聞製圖

男子坦承犯行 控畢氏父子違反承諾涉詐欺

鍾姓男子分別在台北市西門町商圈忠孝東路二段及漢中街三度擺放大字報，並指名畢書盡「對待你的恩人你卻視若無睹，可悲可嘆呀」、「我能造就你也能毀了你」、「如今你功成名就，當初對我的承諾都可以完全背棄」，更辱罵畢書盡狼心狗肺。看到兒子被公然汙辱，畢書盡爸爸也心痛地說，「看了一半就看不下去了，內容很惡毒，所以我覺得120天應該的」。

鍾男多次擺放大字報辱罵畢書盡。圖／台視新聞

到案無悔意不和解 男判加重誹謗拘120天

據了解，鍾姓男子雖然坦承自己的犯行，但否認指控，堅稱是畢書盡父子倆違背承諾，還反控他們詐欺得利，最後獲得不起訴，反而是他自己被依加重誹謗等罪起訴。法官認為，被告不循司法途徑解決糾紛，選擇在公眾場所犯案，到案後卻無悔意也沒和解取得原諒，最後吞下三罪各判拘役50天，合併應執行拘役120天，得易科罰金12萬元，全案仍可上訴。

※未經判決確定者，應推定為無罪

台北／李亭熙、饒永忠 責任編輯／馮康蕙

更多台視新聞網報導

畢書盡父涉開3.6億「假發票」幫逃稅 今出庭喊冤稱誤信友人

畢書盡時隔7年開唱秀腹肌 邀天后陳美鳳助陣大跳夯曲〈APT.〉

2025紅白／愛瘋了！畢書盡帶TRASH嘶吼飆唱 合體孫盛希嗨唱APT.