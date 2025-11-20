西門時尚新地標！GU、UQ聯合店超欠逛 必搶可愛大王開幕限定好禮

記者李鴻典／台北報導

西門潮流革命！GU攜手UNIQLO打造全新雙品牌聯合店，這不只是新店開幕，更是「自由時尚」精神的全面宣告，為西門町注入潮流新能量。開幕三大亮點一次看：全台最大鞋履專區獨家登場、全館熱銷商品限時優惠$250起、三重開幕好禮＋萬元購物金抽獎驚喜加碼！ GU再度攜手超人氣插畫家「weiweiboy可愛大王」推出限定獨家贈品，讓時尚與創意完美融合。

UNIQLO西門店攜手GU全新升級，打造全新舒適購物空間。（圖／品牌業者提供）

西門町不僅是台灣青年文化的核心，更是多元共融的象徵，GU選擇在此開店，呼應品牌「Your Freedom」的精神，鼓勵每位顧客自在探索、隨心穿搭，展現獨一無二的風格。GU西門店獨家打造全台最大的鞋履專區，網羅最強鞋款陣容，滿足年輕世代「一站購足」的需求，與UNIQLO形成鮮明品牌區隔。

GU西門店。（圖／品牌業者提供）

為深化品牌對「多元與自由」的承諾，GU攜手台灣超人氣插畫家「weiweiboy可愛大王」，以「戀愛自由」為創作發想推出獨家限定贈品。透過溫柔卻充滿力量的插畫語彙，詮釋「愛無界線、擁抱多元審美」的理念，進一步強化「GU＝自由」的品牌形象，讓時尚不只是穿搭，更是一種態度。

開幕首三日限定！「weiweiboy可愛大王」人偶現身GU西門町。（圖／品牌業者提供）

慶門店開幕，除全館熱銷商品限時優惠$250起，GU更推出三重「weiweiboy可愛大王」獨家驚喜活動，並加碼萬元購物金抽獎：開幕首三日不限金額消費，就送插畫家「weiweiboy可愛大王」設計的GU徽章。

GU西門店首三日不限金額送「weiweiboy可愛大王」獨家徽章。滿額限量雙享杯飲料袋，還有『寵粉轉轉樂』抽旅行相機、托特包等好禮。（圖／品牌業者提供）

首週滿額NT$1,800再送限量『兩用雙享杯飲料袋』，實用又有型，數量有限送完為止！首週每日17:00-21:00滿額NT$1,800再玩「寵粉轉轉樂」，旅行相機、托特包、插畫家明信片等你抽！加碼11/17-12/4實體店舖消費掃描APP會員條碼或使用APP於網路下單，就有機會抽中萬元購物金（共10名）。

GU西門店全台最大鞋履專區，打造潮流穿搭一站式體驗。（圖／品牌業者提供）

全新UNIQLO西門店以明亮、新穎的大型LED外觀設計打造匯聚靈感的購物空間，並攜手藝術家合作推出「藝術彩繪梯間」，呈現西門獨有的文化特色與創意能量。全台最大UTme!專區同步登場，推出人氣話題台灣感性系列以及西門限定主題，邀請顧客自由創作專屬設計。

西門店擁有全台最大UTme!區。（圖／品牌業者提供）

◎1F 匯集世界級LifeWear秋冬新商品，精選最受歡迎的當季商品區同時展現，並設置UNIQLO FLOWER，慶開幕特獻上來自厄瓜多的玫瑰與獨家「西門漫遊奇想」限定包裝 (數量有限，售完為止) 。

西門限定包裝，藝術家Dee Chu設計融入西門夢幻風格與繽紛筆觸。（圖／品牌業者提供）

◎B1設置女裝、梯間與藝術家朱緹（Dee Chu）合作打造的「藝術彩繪梯間」以夢幻筆觸描繪西門街區的個性與色彩，還設有自拍鏡，將成為備受歡迎的店舖亮點。

與新銳藝術家Dee Chu合作打造「藝術彩繪梯間」，呈現西門獨有的文化與豐沛創意能量。（圖／品牌業者提供）

◎B2 設置全台最大 UTme! 專區，更快速的製作獨一無二的UT！

◎2F設置男裝，從日常基本款到秋冬機能服飾，提供多樣化的穿搭選擇。

◎3F–4F由GU進駐，為年輕世代帶來多元且自由的穿搭提案。

迎接冬季到來，UNIQLO LifeWear 極致日常服秋冬限定優惠同步展開，男裝、女裝與童裝全系列商品一應俱全，西門店同時提供即買即退稅服務，為國際旅客帶來最便利、友善的城市購物體驗。開幕期間，UNIQLO也規劃多項限定活動與好禮，快衝西門店逛起來！

開幕豐富優惠企劃，消費禮、滿額禮與幸運轉轉樂。（圖／品牌業者提供）

CONVERSE宣布，正式與CONVERSE籃球創意總監謝伊·吉爾傑斯-亞歷山大Shai Gilgeous-Alexander的表弟，亞特蘭大老鷹隊後衛——尼基爾·亞歷山大-沃克Nickeil Alexander-Walker 簽約，這次合作成為兩人共同籃球精神的延續。

CONVERSE正式簽約亞特蘭大老鷹隊後衛Nickeil Alexander-Walker。（圖／品牌業者提供）

身為兼具出色防守能力與靈活動態組織的球員，Nickeil在防守轉換、進攻策動甚至個人風格的演繹中，始終展現出卓越的球場創造力與洞察力；他的籃球態度，正與CONVERSE所倡導的理念不謀而合——籃球，始終是原創思維與靈感激盪的舞台，而非既定規則的簡單復刻。

CONVERSE正式簽約亞特蘭大老鷹隊後衛Nickeil Alexander-Walker。（圖／品牌業者提供）

情感美學，雕琢詩意光影；佳節時分，幸福使者翩然而至，於溫潤與璀璨間，映照設計師林曉同對幸福的全新詮釋。當深受喜愛的幸福使者們躍入奇幻聖誕世界，每一片金色雪花，都盛放著心願與夢想的柔亮光芒。林曉同設計師珠寶 25 週年限定《Make a Wish》水晶球 限量上市，由幸福使者承載心願，為歲末點亮最溫暖的節慶祝福。

林曉同設計師珠寶25週年限定，Make a Wish水晶球。（圖／品牌業者提供）

緣分請別跟我HIDE-AND-SEEK ! 為冬日情緣鋪路，誠品生活南西12/5起推出3日限定的「傳情快閃POP-UP」、交友佈告欄助您以興趣會友，12/6還能跟上GenZ最新約會行程釉料鉛筆陶盤創作，在手作心流中與旁人交流、交換限定色彩，或是隨機組隊加入拼圖大賽，手速最快完成任務即能獲得AVEDA寧紓壓雙手呵護組。

傾心日系潮流的人也別錯過南西與BEAMS跨界合作的「曆來做夥」2026限量年曆，繽紛孔版印刷呈現台日生活縮影，全台僅千份收藏趁現在。為年末加點甜！首選大阪心齋橋人氣名店Katachi 形・洋菓子的費南雪，特色抹茶紅豆、鳳梨費南雪分別以日本百年紅豆專家「井村屋」紅豆與台灣在地金鑽鳳梨入餡，任選6入享9折，還有北海道國民生巧克力ROYCE'聖誕巧克力組，一盒收齊2大經典人氣品項超滿足。

誠品生活南西與BEAMS跨界合作「曆來做夥」2026限量年曆，繽紛孔版印刷呈現台日生活縮影，全台僅千份；全館當日累計5,000元即可用250元輕鬆收藏。（圖／品牌業者提供）

「普發現金」入袋還在找最佳優惠？三創生活集結館內眾多頂尖品牌，推出「萬元有找」或「萬元加碼」等一系列超級優惠，更祭出全台獨家三創會員專屬活動，讓會員能以扣點方式抽獎，享有萬元購入moto razr 60 的限量機會；此外，為滿足不同族群需求，館內品牌也同步推出多款科技組合，包含「沉浸娛樂舒壓組」、「數位創作升級組」與「高效工作/學習組」，一口氣滿足。

三創會員專屬活動，萬元擁有moto razr 60。（圖／品牌業者提供）

MUJI無印良品以「溫暖居家」為主題，推出多款居家服飾、寢織品與居家小物新品。同時為響應近期全民普發現金，MUJI無印良品再推出加碼優惠活動—即日起-11/26，單筆消費滿5,000元即可獲得500元抵用券乙張。

今年的節慶季節，Valextra 以「A Family Occasion」為靈感核心，邀賓客走入一張象徵義式團聚的節慶餐桌。透過一組充滿敘事性的節慶影像，打造出專屬於義式冬季的溫暖場景。整體視覺以鏡面反射構築層層交織的空間感，讓多款包款彷彿在光影之間延伸、相聚，也象徵節慶時刻的圓滿與團聚。彩帶與金屬飾片以輕盈姿態穿梭畫面，如節慶裝飾般勾勒流動線條；亮片、金屬光澤與柔和色調相互堆疊，形成富含節慶氛圍的視覺節奏。整體影像語言柔亮而乾淨，以充滿未來感的反射面取代傳統聖誕印象，呈現出 Valextra 低調、精緻且極具現代感的節慶氣息。

Valextra 以「A Family Occasion」為靈感核心傳遞義式節慶感。（圖／品牌業者提供）

同場加映！由安麗希望工場慈善基金會主辦的「小夢想・大志氣2025追夢計畫」，自今年6月啟動以來，吸引全台近200組教育團體與公益組織踴躍報名。歷經半年徵件與兩階段評選，最終10組脫穎而出，將於 11月20日至12月3日展開全民網路票選，角逐單件最高 150萬元追夢基金。

「安麗希望工場慈善基金會」舉辦的「小夢想・大志氣-2025追夢計畫」。（圖／品牌業者提供）

