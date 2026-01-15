台北桂林米粉推薦，藏身西門町巷弄之中，風味道地不易發現（圖/Medick Marketing Ltd.提供）

西門町巷弄小吃亮點 西門特色桂林米粉與螺螄粉竄紅

台北街頭的米粉種類繁多，真正讓人記住的，往往不是配料有多豐富，而是一碗湯頭能否乾淨純粹、風味層次分明。有老饕形容，這裡的酸辣湯，是他在台北喝過最耐人尋味的一碗。



店面距離西門捷運站6號出口不遠，近期更是悄然成為西門町巷弄小吃中的亮點。這間主打西門特色桂林米粉與西門特色螺螄粉的廣西料理店，由來自中國陽朔的清琇親自掌廚。



清琇分享，記憶中的父親總是騎著腳踏車沿著大街小巷叫賣。那時正逢經濟不景氣的時代，一碗拌著滷水的桂林米粉，便是村民們一整天忙碌過後的小確幸。為了不讓這樣充滿濃清滋味的小吃米食消失，清琇決心傳承這碗充滿廣西桂林在地特色的米食。她以熟悉的家鄉技法，將記憶中的味道帶進台北萬華這片老街區，也讓更多人認識了質樸而道地的台北廣西料理。

萬華桂林米粉必吃推薦，連老饕都一再回訪的道地口味

台北健康小吃代表 中藥湯頭桂林米粉成萬華人氣酸辣粉首選

甲天下.桂林米粉.莫家主打台北健康小吃，湯底不添加味精與雞湯粉，而是以十八種中藥材與羅漢果，搭配豬大骨與烏骨雞爪，長時間慢火熬煮。這樣的湯頭溫潤甘醇、層次分明，不僅符合現代人講求清爽與無負擔的飲食習慣，也讓這家店成為不少熟客口中推薦的萬華人氣酸辣粉名單之一。



其中的酸辣粉以辣而不嗆的湯底搭配手工米粉與豐富配料，入口溫和卻後勁十足，被認為是少數真正做到平衡的台北正宗陽朔酸辣粉。而店內的桂林米粉也同樣廣受歡迎，是不少上班族與在地居民午餐首選，口感紮實、湯頭乾淨，讓人吃得滿足又安心。

萬華吃辣推薦，辣度可調整的小吃首選，初學者也能安心挑戰

西門町平價美食推薦 萬華螺螄粉好評不斷



主餐選項多元，從台北桂林米粉推薦中的經典款豬肉桂林米粉，到酸香開胃的陽朔酸辣粉，以及近期詢問度頗高的螺螄粉，每一道都各有擁護者。其中，螺螄粉以石螺、酸豆、豆皮、木耳等多樣配料為基底，搭配以豬骨與中藥熬製的辣湯，湯頭鮮明卻不嗆喉，尾韻帶有微微果香，香氣層次十足。



不少初次嘗試螺螄粉的食客表示「真的有螺」太驚喜，也對口味給予高度評價：「本以為味道會過重，沒想到意外順口，越喝越涮嘴。」柔和的辣度與豐富的配料比例，讓這碗螺螄粉成為新手與老饕皆宜的選擇。作為一間兼顧品質與價格的小吃店，這裡的桂林米粉料理也屢次登上網友整理的西門町平價美食推薦榜單，成為巷弄裡默默累積人氣的一間店。

西門町隱藏版美食，主餐選擇多樣榮登網友平價美食名單

西門町特色美食一隅：萬華特色小吃的溫暖日常



儘管隱身於熱鬧市區的巷弄中，甲天下.桂林米粉.莫家卻有著一種難得的靜謐與親切，宛如街角的老朋友。店內主餐價格從 $200起跳，從招牌的豬肉桂林米粉、酸辣粉，到香辣柔韌的螺螄粉，每一道都能搭配自家滷製的控肉、牛腱或烏骨雞爪，加上一碗黑糖熬煮的綠豆粥，成為不少人心中日復一日的日常小吃組合。



這樣的在地廣西滋味，既有異地風情，也貼近台灣人的飲食節奏，也讓它穩穩站上西門町特色美食與萬華特色小吃的推薦名單。不少旅人或外地食客，即便只是短暫造訪西門町，也願意特地繞進這條巷子，只為品嚐那一碗有溫度、有層次的西門捷運站美食。



《甲天下.桂林米粉.莫家》常見問題整理：位置、餐點特色與螺螄粉口味一次了解



Q1. 初次來到《甲天下.桂林米粉.莫家》，推薦從哪些餐點開始嘗試？

A：店內最受歡迎的是豬肉桂林米粉與陽朔酸辣粉，湯頭以豬骨與中藥熬煮，搭配 Q 彈粗米粉，屬於台北桂林米粉推薦中的經典組合，口味均衡、鹹香適中，適合初次造訪者。



Q2. 如何前往《甲天下》？

A：店面位置相對僻靜，對於搭乘捷運的消費者，可以從西門捷運站六號出口走出來，並在繼光香香雞處右轉進入巷子，《甲天下》就在右前方的大樓內。



Q3. 《甲天下》的湯頭真的不加味精嗎？風味如何？

A：是的，該店為推廣台北健康小吃，湯底堅持不加味精與人工湯粉，以十八味中藥、羅漢果、豬大骨與烏骨雞爪長時熬煮，湯頭自然甘甜，溫潤但不寡淡，是其特色之一。



Q4. 用餐預算與份量如何？是否適合平日午餐或外帶？

A：主餐價格約 NT$200起跳，豐盛的雙拼桂林米粉也僅要NT$280，能搭配各式小菜、點心享用。份量足、選擇多，作為西門町平價美食頗受學生與上班族青睞，外帶方便，是附近居民常見的平日午餐選擇。



《甲天下.桂林米粉.莫家》

地址：臺北市萬華區中華路一段144號之12號（大樓內）

西門捷運站6號出口，看到繼光香香雞後往巷子走，店面位於西門超級商業大樓內

連絡電話：0936-150-556

官方FB：https://rink.cc/0vxhc

Google地圖：https://rink.cc/tw44w

（最新資訊請以商家公告為準）