西門潮流炸裂、荷包警報啟動！UNIQLO西門店3大亮點＋滿額贈搶先看、GU全台最大鞋區＋萬元購物金抽獎福利一次解鎖

（圖／品牌提供、記者拍攝）

潮流警報！西區潮流大集合—UNIQLO西門店全新升級華麗回歸，11/21盛大開幕，不只帶來全球同步的LifeWear，還有獨家UTme!等你來設計；同時GU也正式插旗西門，打響年輕世代的「自由時尚」宣言。從穿搭到鞋履、從街頭到藝術，每一步都讓你走在時尚宇宙的中心，不能錯過！

UNIQLO西門店華麗回歸！11/21盛大開幕、推出西門獨家UTme!

UNIQLO把西門店直接「全套換新」！這次不只是改裝，而是以嶄新姿態霸氣回歸西門町，還攜手GU一起同框，11月21日開幕瞬間讓整個商圈潮流指數飆到最高點。煥然一新的空間設計、全球同步的LifeWear商品，再加上滿滿的西門青春氣息，絕對是逛街控的主場。

（圖／品牌提供）





全新店面以超吸睛LED外觀成為西門最新打卡地標；走進店內，「藝術彩繪梯間」更是必拍亮點，與在地藝術家合作，把西門的街頭文化與創意能量原封不動搬進店裡。這次還首度打造全台最大UTme!專區，不只推出台味十足的話題圖案，還有西門店限定設計，想客製想玩創意都能一次滿足！

（圖／記者拍攝）

亮點1：UNIQLO FLOWER慶開幕、特獻上來自厄瓜多的玫瑰與獨家「西門漫遊奇想」限定包裝(數量有限，售完為止) 。

（圖／記者拍攝）





亮點2：設置女裝、梯間與藝術家朱緹（DeeChu）合作打造的「藝術彩繪梯間」以夢幻筆觸描繪西門街區的個性與色彩，還設有自拍鏡，超貼心。

（圖／品牌提供）





亮點3：B2 設置全台最大UTme! 專區，更快速的製作獨一無二的UT！

（圖／品牌提供）





[歡慶OPEN!西門店開幕特別企劃]

＊11/21(五)-11/23(日) 單筆消費滿不限金額 贈蜂大咖啡濾掛包乙份。（贈品每日限量，送完為止。）

＊11/21(五)-11/27(四) 單筆消費滿NT$2,500 即可獲得「雙提把帆布包」乙個。（贈品每日限量，送完為止。）

（圖／品牌提供）

＊11/21(五)-11/27(四) 下午限定活動15:00起 單筆消費滿NT$1,500即可玩限定轉轉樂乙次。中獎機率百分百！（贈品每日限量，送完為止。）

潮到出水、亮點滿滿的UNIQLO西門新店，真的不逛錯過會遺憾一年。準備好錢包與手機電量，就差親自來朝聖！

GU插旗西門町！潮流陣線正式擴張，年輕世代時尚宇宙開張了

時尚品牌 GU西門店盛大開幕，直接與UNIQLO 攜手打造全新雙品牌旗艦據點，一秒震撼台北西區，西門町從此再添一座潮流能量補給站。

（圖／品牌提供）





全新GU西門店開幕亮點強到爆：全台最大鞋履專區首次登場，運動鞋、樂福鞋到瑪莉珍一次全包；再搭配全館熱銷商品$250起限時優惠，完全逼你「荷包準備好」。為了寵粉，GU更祭出 三重開幕好禮＋萬元購物金抽獎，直接把開幕搞成時尚嘉年華。

（圖／品牌提供）





最重磅的是，GU 再度聯手超人氣插畫家 weiweiboy可愛大王，以「戀愛自由」為靈感打造限定贈品，潮味＋萌度一次爆棚，必收程度100%。

（圖／品牌提供）





[開幕限定三重驚喜＋萬元購物金加碼抽！GU西門店寵粉福利一次解鎖]

＊開幕首三日不限金額消費，就送插畫家「weiweiboy可愛大王」設計的GU徽章，入手潮流小物超簡單！

（圖／品牌提供）

＊首週滿額NT$1,800再送限量『兩用雙享杯飲料袋』，實用又有型，數量有限送完為止！

（圖／品牌提供）

＊首週每日17:00-21:00滿額NT$1,800再玩「寵粉轉轉樂」，旅行相機、托特包、插畫家明信片等驚喜等你抽！

（圖／品牌提供）

＊還有加碼！11/17-12/4實體店舖消費掃描APP會員條碼或使用APP於網路下單，就有機會抽中萬元購物金（共10名）！

這次 GU 插旗西門，就是要讓你走進店裡瞬間開機升級。想被潮流電到？想把自由穿上身？西門GU等你來開箱「自由 LOOK」！

