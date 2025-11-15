西門町人潮難引流！五大商圈尋求「點線面連結」 盼深度行銷創生機

商圈串聯，文化故事包裝盼吸引觀光客。（圖／TVBS）

台北市相機街、影音電器街和重南書街等區域，曾是台灣商業文化的重要地標，如今面臨數位時代的挑戰，店家數量大幅減少。相機街從鼎盛時期的60多家店舖縮減至今日僅剩20多家，影音電器街也面臨類似困境。儘管實體店面減少，這些商圈仍努力透過文化底蘊和獨特性吸引人潮，各商圈理事長積極推動橫向整合，希望以文化故事包裝和深度行銷，連結西門町觀光人潮，為這些具有歷史意義的商圈注入新生命。

手機崛起相機街難撐，文化結合攝影尋新出路。（圖／TVBS）

台北市相機街前秘書長黃昱銘回憶，相機街在最繁盛時期聚集了約60幾家相機店和沖印店，如今只剩下20多家。他表示，過去放眼望去，街上招牌全是相機相關產業，如今則夾雜著各式不同的店面。黃昱銘指出，相機街過去是全台灣攝影器材最集中的地方，所有相機、攝錄影機甚至播放裝置，都必須來這裡尋找。然而，隨著智慧型手機的普及，雖然攝影人口增加，但小型相機的銷售量卻被手機市場吃掉，這是時代變遷無法避免的結果。即使面臨街區人潮和買氣退去的現實，許多老字號店家仍堅持維修、機器收藏和交流攝影技術的精神。黃昱銘強調，台灣的攝影能量仍然存在，只是小相機部分被手機搶走，使得行業難以恢復過往的風光。他建議將眼光放大，注意到相機街所在的中正區（前身為城中區），是一個文化大熔爐。他認為可以從文化角度切入，進而連結到攝影領域。

在相機街旁邊的中華路，是台灣的影音電器街，同樣面臨店家零零落落的情況。新中華影音電器街商圈理事長黃意婷表示，中華路影音街是全台灣第一個電子零件的發源地和聚集地。過去學生念電子科要組裝真空管或收音機，都需要來這個區域購買套件，擁有深厚的歷史淵源。相較於相機街和影音街的沒落，對面的西門町卻是觀光客來台必走的景點。如何將人潮引流至這些傳統商圈，成為各商圈面臨的重要課題。而台北市產發局商業處也非常努力在營造整個區域的特色。

中華路影音街商圈拚轉型。（圖／TVBS）

重南書街促進會理事長沈榮裕提到，榮町商圈、影音街、相機街、皮鞋街和書街位於城中區，可以透過點線面連結，以文化故事為出發點，讓更多人了解城中商圈的特色。在地經營書店40多年的沈榮裕，見證了重慶南路的興衰，他回憶30、40年前重慶南路書店門口總是排滿人。雖然書店一家一家關閉，但他堅信書店絕對不會消失，因為書店是一個城市的名片，能夠展現城市的溫度和文化底蘊。

面對時代變遷，這些商圈開始思考轉型和橫向整合的可能性。沈榮裕表示，希望能將商圈的文化和古蹟以故事方式呈現，吸引西門町的人潮。他指出重慶南路有許多百年老店和超過100家旅館，可以讓觀光客進行文化小旅行，促進商圈互動。這些曾經輝煌的商圈不希望就此沒落，而是選擇走有內容、有深度的行銷路線，透過商圈結合，創造出差異性，為傳統商業區注入新活力。

