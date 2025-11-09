西門町伴手禮店疑坑殺觀光客 網友：小泡芙1盒要220？

有網友曝光西門町伴手禮店疑似有坑殺觀光客行徑。（翻攝自義美食品官網）

台北市萬華區的「西門町」是不少觀光客必訪行程之一，不過就有網友曝光一家伴手禮店，疑似將售價不到百元的盒裝義美小泡芙販賣220元，涉嫌坑殺觀光客，讓他感慨「希望外國人不要對台灣印象很差⋯」

「西門小泡芙一盒要220？我是沒有去問到底多少，但這樣的標示外國人都會認為一盒220吧！」有網友近日於Threads發文直言，「誰都不希望到國外被當盤子吧，這些其實便利商店都會買得到，希望外國人不要對台灣印象很差⋯」

該名網友貼出的照片，可見盒裝義美小泡芙標價顯示「買5送1」「NT$220」。對此，其他人紛紛回應「這樣標總不可能說5送1只要220吧」「我看日本跟韓國人都很聰明會去家樂福掃貨」「可能學美國吧，美國常常沒有建議售價在機場免稅後還比超市貴」。

有人則推測，「8成是1盒220，但一個願打一個願挨，就跟現在日本買東西也是一樣，不會自己比價就等著被盤」「對比了Google地圖上的內裝照片，看樣子應該是打著整間全品項都是『買5送1』的噱頭，Google評論也有說買貴了的評價，所以是真的賣貴」。

