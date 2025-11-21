西門町傳誘拐未成年！無業男專挑落單學生伸狼爪 失聯5個月才找到

[FTNN新聞網]記者鄧宇婷／綜合報導

台北市西門町近日爆出一起疑似誘拐未成年案件。一名家長向警方報案，表示孩子自今年6月離家後便音訊全無，長達數月未返家。警方受理後立即成立專案小組，調閱監視器並追查活動軌跡，最終鎖定一名經常在西門町出沒、專挑落單學生搭訕的陳姓無業男子，認為涉案嫌疑重大。

未成年學生在受陳男接觸後，曾搬入對方住處共同生活，期間發生2次性行為，陳男也曾提供零用錢。（示意圖／Pixabay）

警方於本週三展開搜索行動，順利在北市找到失聯學生，並立即護送返家。陳男則被帶回偵訊。雖然他否認誘拐或不當行為，但調查顯示，該名未成年學生在受陳男接觸後，曾搬入對方住處共同生活，期間發生2次性行為，陳男也曾提供零用錢。

西門町是年輕人聚集的熱門商圈，但深夜治安層次不一，常吸引有心人士覓機接近未成年。附近居民表示，夜間11、12點後人潮複雜，「常讓人覺得不太安全」；也有人提醒，國高中生最好避免單獨前往，應盡量結伴同行，以降低遭不當接觸的風險。

警方將資料移送北檢後，檢察官認定案情涉及妨害性自主及略誘未成年人等罪嫌，且陳男有反覆犯案與串證之虞，已向法院聲請羈押。

律師黃柏榮指出，略誘罪須依未成年年齡區分：若對象未滿16歲，刑度為1至7年；若滿16歲但未滿18歲，刑度則降為3年以下。他提醒，成年人若刻意引誘未成年人離家或建立親密關係，將面臨嚴厲刑責。

警方強調，目前遭誘拐學生已安全返家，後續將擴大調閱監視器與通聯紀錄，釐清是否仍有其他可能受害者，全案持續偵辦中。

◎《FTNN新聞網》關心您，若懷疑孩童遭受身體、精神虐待或性侵害、性騷擾，請撥打113保護專線。

