西門町商圈 「3層樓高」廣告看板傾斜45度嚇壞人

今（25）天是耶誕節，台北市西門町商圈聚集了大量人潮，但知名連鎖3C用品店懸掛的將近三層樓高的廣告看板，突然整片以45度角傾斜，還好燈杆擋住，不然就可能直接砸落，逛街民眾嚇壞了，連附近攤販都說，「好危險！」當事業者回應，第一時間已安排工人趕赴現場，初步固定招牌並確保防護措施，初步判斷，可能與建物老舊結構有關。

還好被燈杆擋住！ 超大廣告看板險砸落引發虛驚

事發在今日早上8點多，台北市西門町商圈有民眾聽到知名連鎖3C用品店傳來一聲巨響，一看不得了，高掛的廣告看板竟搖搖欲墜，至少六公尺長的廣告看板，整塊逼近45度角傾斜。轄區警方獲報趕到，立刻拉起黃色封鎖線禁止通行，就怕看板突然掉落砸到人。

超大廣告看板險砸落引發驚嚇。圖／翻攝自Threads＠kiss88508850、台視新聞

工人研判和建物老舊結構有關 已初步重新固定

西門町商圈不只節日會聚集人潮，平日出現的人也不少，現場招牌已被扶正，不過看板上面還破著一個洞。

招牌已被扶正，不過看板上面還破著一個洞。圖／台視新聞

連鎖3C用品店業者表示，接獲通報後第一時間就安排工程人員趕赴現場，已初步固定招牌和確保防護措施，經工人初判，可能和建物老舊結構有關。

台北／黃于臻、林昭賢 責任編輯／蔡尚晉

