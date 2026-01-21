西門町地王出事了？吳振隆涉內線交易遭約談 檢調14路搜索

大同集團前副董事長吳振隆涉嫌內線交易，今日遭檢調約談到案。（本刊資料照）

長年深耕西門町商圈、被外界稱為「西門町地王」的大同集團前副董事長吳振隆，因疑涉內線交易，今（21）日遭檢調單位大動作搜索並約談到案。士林地檢署指揮調查局兵分14路，前往雙北多處相關住處及辦公處所蒐證，全案朝違反《證券交易法》方向偵辦，晚間將陸續移送複訊，案情仍有待進一步釐清。

據了解，72歲的吳振隆與樂迦再生科技董事吳峻毅，被檢方懷疑在重大利多消息尚未公開前，買賣興櫃公司樂迦再生科技股票，藉此賺取價差。檢方認為相關交易時點與資訊取得過程存有疑點，將吳振隆等10人列為被告約談，全面釐清是否涉及內線交易行為。

檢調指出，《證券交易法》明文禁止公司內部人或相關人士，利用尚未公開的重大資訊進行股票交易，一旦查證屬實，最重可處10年有期徒刑，並得併科高額罰金。此次搜索行動，將針對資金流向、通聯紀錄及交易資料進行比對，釐清是否有不法獲利情形。

吳振隆過去長期活躍於商界，曾同時擔任大同公司副董事長、大同資產開發董事長，以及上櫃公司大世科董事長等要職，去年10月辭去多項職務、淡出經營層。由於投資眼光精準，早年買下峨眉街店面、西寧南路大樓等西門町精華地段，被封為「西門町地王」。

值得一提的是，吳振隆過去也曾是詐騙案受害者。2020年間，他因投資牛樟芝新藥事業，遭不法人士偽造與台北醫學大學的合作文件，受騙金額高達3億多元，事後向檢調提告。

★《鏡週刊》提醒您，任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪。

