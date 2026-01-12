西門町地王出手！吳振隆砸億元挺三顧 看好「再生雙法」點燃生技商機

財經中心／王文承報導

上櫃再生醫療公司三顧（3224）近日也於董事會通過決議辦理私募普通股，總募集金額約新台幣 3.65 億元，由副董事長陳宗基及以國內投資圈聞名的西門町地產王吳振隆合力認購，展現加碼挺進企圖。（圖／三顧提供）

政府推動《再生醫療法》與《再生醫療製劑管理條例》雙法元旦上路，為標誌產業立下標竿，也正式宣告邁入制度化與規模化發展的重要階段。看好再生醫療產業的前瞻性，上櫃再生醫療公司三顧（3224）近日也於董事會通過決議辦理私募普通股，總募集金額約新台幣 3.65 億元，由副董事長陳宗基及以國內投資圈聞名的西門町地產王吳振隆合力認購，展現加碼挺進企圖。

西門町地王砸億元挺三顧 看好生技商機



再生雙法實施後，特別針對再生醫療技術的研發、製造、臨床應用與品質管理建立明確規範，有助提升產業運作的透明度與發展，衛福部長石崇良亦多次公開強調，再生醫療產業發展應「不該讓劣幣驅逐良幣」，顯示主管機關對合規、長期投入業者的重視。

因應未來營運與產業發展資金需求，並強化財務結構，三顧於日前(12月30日)舉行董事會，辦理私募普通股，完成募集金額共約新台幣 3.65 億元，主要由核心股東吳振隆及副董事長陳宗基參與，私募資金將用於充實營運資金及支應未來發展需求，有助改善財務結構、降低經營風險，並支撐公司在再生醫療相關領域的長期佈局。

三顧表示，兩大核心股東在關鍵時機加碼投入，展現對公司財務體質、治理方向及再生醫療產業前景的信心，以及長期看好政策環境明朗後，產業可望迎來穩健成長。公司對今年(2026)產業發展抱持審慎樂觀，將持續以穩健策略推進各項營運計畫。

吳振隆這波加碼力挺三顧私募引起市場矚目，據了解，在投資圈擁有「西門町地王」封號的吳振隆，投資眼光獨到，早年從經營布料買賣創業起家，而後跨足房地產、媒體與品牌經營，並以在西門町等蛋黃商圈的大樓投資聞名，其持有物業在市場交易中曾創區域性高價紀錄，累積深厚實業底蘊與財務資源。

