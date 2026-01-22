西門町地王涉內線 100萬交保境管

前大同公司副董事長、有「西門町地王」的吳振隆，疑透過兒子獲知樂迦重大利多消息後，在禁止交易期間買進股票套利，涉嫌《證券交易法》內線交易罪。檢察官22日訊後諭知吳振隆100萬元交保並限制出境出海。（陳志賢攝）

前大同公司副董事長，綽號「古錐董」的「西門町地王」吳振隆，疑透過擔任興櫃公司「樂迦再生科技」董事的兒子吳峻毅，獲知樂迦重大利多消息，在禁止交易期間買進股票套利，涉嫌《證券交易法》內線交易罪。檢調21日搜索約談父子2人及多名涉案人到案，檢察官訊後諭知吳振隆100萬元、高姓男子80萬元交保，均限制出境出海、吳家4名親友各以5萬元至30萬元交保；吳峻毅4名被告無保請回。

網路資料指出，樂迦再生科技股份有限公司為興櫃生技醫療公司，由行政院國發基金、三顧公司與日本日立（HITACHI）集團及全球細胞治療CDMO第一大市佔率Minaris公司的CEO古石和親博士跨國合作，將於科技部新竹生物醫學園區打造符合PIC/S GMP的細胞工廠，專注於細胞產品的CDMO服務。吳峻毅是以日立亞太法人代表，擔任樂迦公司董事。

檢調懷疑，吳振隆透過兒子吳峻毅在樂迦擔任董事機會，獲悉樂迦發布重大利多消息，違法買進樂迦股票套利。

72歲的吳振隆台南人，身價百億，早年從布料買賣起家，創立男裝品牌「JUN」發跡。與吳認識數十年友人指出，吳振隆個性低調，嚴謹仔細，他對百貨、店面等地產投資敏銳度高，也很會選擇、開發租客，除多年前砸下22億買下好樂迪KTV所在的西寧南路大樓，另還購入景美漢神百貨，目前JUN Plaza仍是西門町的地王，雖然後來投資大同，擔任尚志董事長時，有出脫一些資產，不過房地產收租還是十分可觀，每年租金收入高達近億元，被稱為「西門町地王」；吳並投資過有線電視事業，105年以數十億元出售旗下有線電視事業。