「西門町地王」吳振隆涉樂迦內線 百萬交保噤聲離開…兒吳峻毅無保請回

吳振隆獲100萬交保。

曾任大同公司副董事長、素有「西門町地王」稱號的吳振隆，因涉嫌在樂迦再生科技（6891）發布重大利多消息前，與擔任該公司董事的兒子吳峻毅共謀買進股票獲利，遭檢調鎖定。士林地檢署昨指揮調查局兵分14路搜索，並約談吳振隆父子及8名被告。經檢方漏夜複訊，今（22日）凌晨諭令吳振隆100萬元交保、限制出境出海，吳峻毅無保請回。

檢調查出，樂迦再生科技是由國發基金、三顧公司、日本日立集團等共同合作，專注於細胞產品CDMO服務的生技公司，目前正於新竹生物醫學園區打造高規格細胞工廠。檢方獲報，吳振隆之子吳峻毅身為樂迦董事，父子二人涉嫌利用職務之便掌握內部消息，共謀在公司發布重大利多前的禁止交易期間，進場買股套取不法利益。

廣告 廣告

士林地檢署昨日下午指揮調查局北機站，前往吳振隆位於台北市的住居所等14處執行搜索，全案朝違反《證券交易法》第157條之1內線交易罪方向偵辦。

歷經檢察官漏夜偵訊，針對各被告涉案程度做出強制處分。主嫌吳振隆被諭知100萬元交保，並限制出境、出海；同案被告高○眞以80萬元交保，同樣限制出境出海。其餘被告吳○綢、吳○昱、吳○澄及吳○君，分別以30萬元、15萬元、10萬元及5萬元金額交保。

至於吳振隆之子吳峻毅及另外3名被告，經訊問後則獲無保請回。吳振隆在今晨辦理交保步出士林地檢署時，面對現場記者追問「是否涉及內線交易」、「願不願意說明」等問題，全程不發一語，神情嚴肅地快步離去。

現年72歲的吳振隆綽號「古錐董」，雖僅有高中學歷，但憑藉敏銳商業手腕累積百億身家。他早年以JUN男裝品牌起家，後跨足有線電視與房地產，2017年曾斥資22億元買下西門町好樂迪大樓，在西門商圈擁有龐大資產，年收租金近億元，奠定其國內重量級地產富豪地位。

吳振隆近年將觸角延伸至生技與資本市場，曾入股大同公司，與王光祥、鄭文逸等人並列「大同四大天王」，並擔任副董事長及大同資產董事長，主導土地資產開發。

然而，隨著大同內部權力結構重組，吳振隆於去年10月陸續辭去大同副董及相關子公司職務，逐步淡出經營核心。當時外界多解讀其為高點出場，未料卸任僅數月即捲入內線交易案。此外，吳振隆先前也曾躍上社會版面，因誤信友人投資虛構的牛樟芝新藥，3年間遭詐騙逾3億元，該案目前仍由法院審理中。此次再陷內線風暴，檢調將持續釐清其資金流向與涉案細節。



回到原文

更多鏡報報導

南港展覽館21歲男觸電慘死 法院認「擅剪220V電線」是自找的 5負責人無罪

獨家／台大生假冒投資達人「狠騙5550萬」全賠光 刑警爸還恐嚇被害人丟鐵飯碗

張文性癖曝光 狂搜6千筆「女性受虐內容」…崇拜「越南屠夫」收藏分屍照

41J肉聲／中配「恩綺」狂酸台灣 愛祖國開直播慘遇中共警方鐵拳