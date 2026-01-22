「西門町地王」 吳振隆疑涉內線交易 大同低調切割

台北市 / 綜合報導

前大同公司副董事長吳振隆，因為在台北市西門町有多處房產，被稱為西門町地王。昨(21)日晚間，他遭到士林地檢署帶回複訊，因為疑似涉入內線交易案，違反證券交易法。其實2020年他才因為被騙了約3億元登上新聞版面，這回變成疑似涉及不法牟利。對於前副董遭帶回，大同公司低調回應，吳振隆去年離職，已經不是集團成員。

身穿黑色外套戴著口罩，他是前大同公司副董事長吳振隆，21號被檢調帶士林地檢署複訊，辦手續，全程不發一語，擁有百億身家的他，這回卻捲入內線交易案。

士林地檢署，21日指揮檢調人員，兵分14路進行搜索，晚間將吳振隆等10人帶回到案說明，據了解他在利多消息發布前，進行股票內線交易藉此獲利，檢方認為，他的行為已經涉及違反證券交易法，因此將他帶回釐清。

時任台南有線電視系統業者吳振隆(2014.08)說：「同時我們也達成了一項，三年前大家都還認為不可能的任務。」

手握麥克風講得滔滔不絕，2014年吳振隆曾經推動，台南有線電視普及化，而他的商業觸角不僅如此，外號古錐董的吳振隆，25歲從台南北上打拚，從服飾品牌起家，後續跨足有線電視以及房產，更在2017年，花22億買下，西門町西寧南路的大樓，也因為他在西門町有多處房產，被稱作西門町地王。

2020年吳振隆更曾被生化公司陳姓負責人等人行騙，總共騙走他約3億多元，當時自己被騙錢，隔了幾年卻，變成他疑似涉及不法牟利，對於前副董涉入內線交易案，大同公司表示，吳振隆去年已離職，已非集團成員，公司低調回應劃清關係，後續細節為何，還有待檢方持續追查。

