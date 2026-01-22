「西門町地王」疑涉內線交易100萬交保 子無保請回

有西門町地王之稱的吳振隆，去年底才卸任大同副董事長，如今卻疑似涉及內線交易遭約談。（圖／東森新聞）





有西門町地王之稱的吳振隆，去年底才卸任大同副董事長，如今卻疑似涉及內線交易遭約談，訊後一百萬交保，兒子無保請回。

進到地檢署被約談，這回捲入的是有西門町地王之稱的吳振隆，疑涉及內線交易，21日被搜索約談。吳振隆長年深耕西門町商圈，被視為重量級地產富豪之一，曾經砸下22億元買下西寧南路大樓，而峨眉街連號三角窗也是歸他所有，光是一年租金就高達上億，而他去年底才剛卸任大同副董事長一職，但才卸任不久，卻傳出遭搜索消息。

根據了解，目前全案朝違反證券交易法方向偵辦，但相關事證及詳細狀況，仍有待釐清。

