西門町夜巡震撼！青山王祭170週年萬人朝聖

台北三大重要祭典之一的艋舺青山王祭，12月10日進入暗訪遶境第二天，適逢青山宮建宮170週年，活動規模創下歷年新高。

靈安尊王鑾轎下午4時起駕，展開北萬華地區夜巡暗訪，晚間抵達西門町藝文紅壇展演區時，現場已湧入大批民眾與各國遊客。

台北市長蔣萬安晚間出席青山王祭市府藝文紅壇晚會暨青山王接駕儀式。市府今年響應青山王祭遶境獨有的紅壇文化，特別於西門町搭設藝文展演紅壇，讓無形文化資產青山王暗訪隊伍走入時尚潮流聚集地。

活動現場由號角隊開路，官將首隨青山王夜巡西門町，真人藝閣花車隊伍依序進場。每台藝閣車均依據經典神話故事精心打造，包括白蛇傳、媽祖昇天、哪吒鬧東海等主題。

小朋友化身神話角色，沿途發送象徵福氣的糖果與小禮物，傳遞青山王庇佑的祝福。特別引人注目的是日本團隊帶來的伐木曳山祭共襄盛舉，展現台日文化交流的深度。舞獅團隊熱力演出，報馬仔和禮生依循傳統儀式進行，讓現場氣氛達到最高點。

蔣萬安表示，北市府與青山宮攜手合作推出規模更盛大的系列活動，在城市最具活力的舞台上，展現傳統與現代交融的獨特風景。

他與現場民眾一同欣賞真人藝閣車隊伍進場時笑稱，很可惜今年沒有機會親自上藝閣車，主持人回應市長已經超齡也超重，引起現場民眾笑聲連連。市長強調，北市府將持續全力支持青山王祭活動，期待透過文化結合展演的方式，讓更多市民與旅客認識萬華的深厚底蘊。他邀請民眾一同迎接傳統衝轎儀式，並歡迎大家在接下來的活動期間走進萬華，看熱鬧、迺夜市、吃好料，感受艋舺最道地的文化魅力。

